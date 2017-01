Les atencions per grip, accidents d’esquí i pneumònies es disparen

Coordinació amb les estacions del Principat

Les atencions per grip i accidents d’esquí a urgències han augmentat considerablement aquest Nadal. Segons informa el cap del Servei d’Urgències i del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), Josep Gómez, durant les festivitats del 2015-2016 el servei de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va atendre només un cas de grip i 73 accidents d’esquí, mentre que aquest Nadal s’han registrat 152 entrades per grip i 131 per accidents de l’esport de neu.Del total d’aquestes darreres atencions –comptabilitzant les dues patologies–, 75 s’han fet a menors de 14 anys (55 per grip i 20 per accidents d’esquí).Les atencions d’urgències al llarg del període nadalenc es comprenen entre el 23 de desembre i el 6 de gener del següent any. També durant aquests dies s’han vist incrementades les entrades per pneumònia, ja que al 2015-2016 se’n van registrar 21 i aquest any 39.Gómez especifica que l’augment de casos de grip i pneumònia –que van relacionats– és a causa que aquest any la malaltia vírica «s’ha avançat un mes i mig», que la població «cada cop envelleix més (la gent gran és més vulnerable a les infeccions respiratòries) i que la vacuna d’enguany «no cobreix» la grip.Gómez detalla que hi ha «múltiples virus de la grip, i la vacuna cobreix un ventall de virus probables, l’OMS intenta preveure quins virus afectaran la població i llavors fa la vacuna amb un any de previsió. Però de vegades es pot deixar algun tipus de virus sense cobrir i aquest és el que veritablement fa mal».Tot i això, el doctor remarca que és important vacunar-se, «perquè no es comença cada any de zero. Els ciutadans que es van vacunant o han patit la grip en altres ocasions tenen una memòria immunològica, i aquest fet ajuda a l’hora de lluitar contra la malaltia». Per tant, «ens hem de vacunar, i sobretot les persones que recomana l’OMS, així també disminuïm la incidència de la malaltia en els demès».Amb tot, Gómez assegura que pràcticament hem arribat «al pic de la grip. Potser queda una setmana més, però l’afectació no serà molt més gran»./ Un altre focus d’atenció durant aquest darrers dies han estat les caigudes pel gel acumulat als carrers. El doctor detalla que durant els dies de més gelada s’han registrat entre cinc i set atencions a urgències per caigudes, «tant a gent jove com a ciutadans més grans»./ El Servei d’Urgències de l’hospital ha atès al llarg del Nadal a un total de 2.095 pacients, amb una mitjana de 140 atencions al dia i amb un pic de 192 pacients durant només una jornada. Mentre que durant les festivitats del 2015-2016 es van atendre 1.923 pacients. Gómez destaca que l’índex d’ingrés dels darrers atesos és d’entre el 9 i el 10%. Del total de pacients (2.095), cinc van haver de ser traslladats a altres centres hospitalaris forans.Pel que fa a les visites d’urgències del Pas de la Casa, durant aquest Nadal s’han atès 142 pacients (al 2015-2016 en van ser 138), set d’aquests van haver de ser traslladats a altres hospitals i cap d’ells va haver de ser ingressat./ En relació a les permanències mèdiques, s’ha vist un augment important, ja que al 2015-2016 se’n fan fer 78 i aquest any 167. D’altra banda, les trucades al 116 i els transports interns i externs del servei també s’han vist incrementats. Durant les passades festivats es van realitzar 1.195 trucades, davant de les 1.273 efectuades aquest any.Pel que fa al transport intern, durant el 2015-2016 es van fer 365 sortides i aquest any 438. Mentre que amb el transport extern se’n van fer 33 (al 2015-2016) i 43 aquest 2016-2017./ Abans d’entrar en la temporada d’hivern, el Servei d’Urgències ja preveu que hi haurà més atencions. Per aquest motiu, «reforcem el servei amb un metge o una infermera més», destaca Gómez. En total, durant el període hivernal «hi ha cinc metges i sis infermeres d’urgències. Durant el dia n’hi ha un més que a la nit i durant els cap de setmana o el mes de febrer reforcem també el servei, perquè hi ha més esquiadors».A banda, «sempre tenim un metge localitzable, que és el que fa el servei extern d’ambulància. Cal tenir present que no hi ha moltes sortides a l’any amb els transports de suport vital avançat, en fem unes 40». Per tant, aquest equip «està a disposició del servei d’urgències i quan hi ha una situació de sobrecàrrega se’ls crida, això durant tot l’any».



-El Servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell treballa en col·laboració amb els diferents serveis mèdics de les pistes d’esquí del país. Segons detalla el doctor Josep Gómez (cap d’Urgències i del SUM), els equips de les estacions «absorbeixen la gran majoria dels incidents que es produeixen a les pistes, el que ens arriba a nosaltres és el que ells mateixos ens deriven, a banda d’algun espontani que arriba perquè pensava que no s’havia fet mal i a la nit s’adona que sí».

- Gómez també matisa que si el pacient té un traumatisme i «es veu que és més adient fer-li una intervenció a la pista d’esquí –per no haver traslladar-lo fins al centre mèdic i del centre mèdic a urgències–, es va directament amb l’helicòpter a la pista», perquè «a vegades és més ràpid fer això que no estar traslladant al pacient d’una instal·lació a l’altra».