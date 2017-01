Notícia 5.000 turistes xinesos visiten anualment el Principat Els dos països mantenen relacions turístiques i comercials El cap de Govern amb l’ambaixador xinès, Lyu Fan, ahir. Autor/a: SFGA/CEsteve

Andorra és cada vegada més un territori atractiu per als xinesos. Cada any, uns 5.000 turistes xinesos visiten el Principat, segons va explicar ahir el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. El ministre va assegurar que la xifra ha de seguir creixent els pròxims anys, sobretot per l’oferta d’esports d’hivern. L’ambaixador de la República Popular de la Xina al Principat d’Andorra, Lyu Fan, va afegir que els empresaris xinesos també es mostren cada vegada més atrets per Andorra, informa l’ANA.



Actualment, Andorra i la Xina treballen en 11 projectes conjunts que van sorgir de la primera jornada empresarial organitzada fa un any, va especificar Fan durant la jornada empresarial que va tenir lloc ahir a Escaldes-Engordany.



Entre els motius que atreuen els visitants asiàtics a Andorra, hi ha sobretot l’oferta d’esports de neu (l’any 2022, la Xina serà la seu dels Jocs Olímpics d’Hivern). També hi influeix la intensa feina que s’està fent des d’Andorra Turisme amb els touroperadors xinesos, i l’interès de l’aerolínia Air China en establir noves connexions amb l’aeroport del Prat. Tot plegat contribuirà a augmentar la xifra de 5.000 turistes l’any. L’ambaixador xinès va avançar que en els pròxims cinc anys «600 milions de xinesos sortiran del país» per fer turisme i « Andorra està inclosa» en la llista de les possibles destinacions.



A més, les relacions comercials entre els dos països es consoliden: Andorra ha exportat per valor d’1,5 milions d’euros cap a la Xina, mentre que n’ha importat 45 milions (dades del 2015). L’interès dels empresaris xinesos es troba en les infraestructures i les instal·lacions esportives. L’ambaixador Fan va suggerir la possibilitat de patrocinar equips esportius. Saboya també va incloure dins la llista d’empresaris xinesos interessats en Andorra, els relacionats amb les telecomunicacions (l’empresariat ja ha començat a tancar contractes amb Andorra Telecom) i amb el món financer.



El ministre també va destacar com a exemple de l’aposta andorrana per la Xina l’obertura, l’any passat, de l’Aula Confuci a través de la Universitat d’Andorra, encarada a millorar el tracte que se li ha de donar a turista xinès, «que és diferent a l’europeu». De fet, el turista xinès ja ha manifestat en alguna ocasió que troba a faltar alguna especificitat entre l’hoteleria local, o alguns serveis al centre termolúdic.



Posteriorment a l’acte inaugural de la Jornada empresarial, el cap de Govern, Antoni Martí, va rebre l’ambaixador de la Xina a Andorra. Durant la trobada, Martí va celebrar l’impuls de les relacions entre els dos països en diferents àmbits, com el tecnològic, el mediambiental i l’esportiu.



Els lligams amb la Xina no són només turístics i comercials, sinó també educatius i culturals. Aquesta setmana s’ha projectat un cicle de cinema xinès i ahir va actuar l’Orquestra Folklòrica Sounds of China per celebrar l’Any Nou xinès. Durant la jornada d’avui hi haurà tallers i demostracions de cultura xinesa a illa Carlemany, i a la tarda, per Vivand, hi haurà una demostració de Dansa de dracs i lleons.