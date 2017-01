Notícia Reunions amb l’empresariat xinès per trobar oportunitats de negoci L’agència Actua organitza una jornada de contactes amb format B2B Reunió d’Actua amb empresariat xinès, ahir. Autor/a: ACTUA

L’agència de promoció econòmica d’Andorra, Actua, conjuntament amb el Govern, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i la Confederació Empresarial Andorrana, va organitzar ahir una jornada de contactes entre empreses andorranes i xineses. El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va inaugurar la jornada explicant l’obertura econòmica a l’audiència i va recordar que els canvis ja «han permès la creació d’un miler de llocs de treball en un país on la massa laboral és de 35.000 persones». També va afegir que s’han posat en marxa 700 nous negocis.



Per la seva part, l’ambaixador de la Xina, Lyu Fan, va destacar l’increment de les exportacions que està fent Andorra al gegant asiàtic, i es va comprometre a «promoure l’amistat i la cooperació entre ambdues parts, i a impulsar el desenvolupament de les relacions bilaterals», segons va informar Actua. Les reunions de treball van tenir lloc entre els representants de 18 societats i entitats andorranes, (principalment dels sectors de consultoria, bancaris i immobiliaris) i una desena de professionals xinesos de multinacionals com Huawei, China Telecom i China Construction Bank, entre d’altres.



Les sessions de treball, que van celebrar-se en format B2B (business to business), van servir perquè les parts establissin contactes per compartir oportunitats de negoci entre els dos països.