Notícia Agermanament de la capital amb Bariloche Més de 300 temporers venen de San Carlos de Bariloche cada any La signatura de l’agermanament, dijous a Madrid. Autor/a: EL PERIÒDIC

Andorra la Vella va signar dijous el pacte d’agermanament amb la ciutat argentina de San Carlos de Bariloche en el marc de Fitur, la Fira Mundial de Turisme que se celebra a Madrid. La cònsol major, Conxita Marsol, va signar l’acord amb la presència de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytan, i de l’ambaixador de l’Argentina a Espanya i Andorra, Federico Ramón Puerta. La cònsol major va destacar que, un cop finalitzada la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura que ha ostentat Andorra la Vella el 2016, és un bon moment per materialitzar l’agermanament, amb una ciutat molt vinculada amb Andorra.



El secretari d’Estat de Turisme i Producció de Bariloche, Marcos Barberis, per la seva banda, va exposar que arran de l’agermanament es començaran negociacions amb Aerolíneas Argentinas per aconseguir avantatges en les tarifes i en el pes de l’equipatge que es pot transportar per als temporers de les dues ciutats que viatgin a l’altra destinació.



Argenitns a Andorra/ 300 ciutadans de San Carlos de Bariloche viatgen cada any a Andorra per treballar durant la temporada de neu. Diversos clubs i federacions d’Andorra i de Bariloche, a més, viatgen cada any per entrenar.



L’agermanament amb San Carlos de Bariloche culmina les bones relacions cultivades des de fa anys i que ja es van materialitzar fa un temps amb intercanvis comercials amb estacions d’esquí andorranes segons informa l’ANA.