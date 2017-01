Notícia Càritas pagarà la calefacció a la gent amb dificultats El mossèn Pepe Chisvert, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Càritas de Sant Julià de Lòria ha començat una campanya per detectar les famílies que tenen dificultats per mantenir la seva llar calenta, especialment en aquests dies de fort fred, i s’ha compromès a fer-se càrrec de la factura de la calefacció d’aquest mes. Així ho va explicar ahir el mossèn de la parròquia, Pepe Chisvert, que va constatar que hi ha persones «que per no gastar no engeguen la calefacció».



Chisvert va apuntar que encara estan recollint dades i que, per tant, no tenen un nombre exacte de les persones que necessiten aquesta ajuda. Amb tot, va recordar que des del Banc d’Aliments de la parròquia s’atén a una trentena de famílies i que, per tant, és probable que el nombre amb problemes per mantenir la casa a una temperatura adequada serà similar.



La tasca l’estan realitzant coordinadament amb els assistents socials tant de la parròquia com del Govern, que aquest passat dimecres va iniciar un control més exhaustiu per detectar persones amb dificultats arran de la pobresa energètica.