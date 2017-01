Sombons.kom estrena la comèdia ‘Sexe(s)’ a les Fontetes

La companyia de teatre Sombons.kom estrena la seva versió de l’obra Sexe(s), que es representarà el 24 i 25 de febrer al Teatre de les Fontetes. Sexe(s) és «una comèdia per adults que bàsicament va d’homes, de dones, de sexes i de sexe».



Sombons.kom és un grup de teatre format per Yannis Herrera, Sandra Salas, Clàudia Paris, Carla Cinca i Èlia Riba. La direcció és a càrrec d’Assumpta Casanovas i Júlia Troguet, dues de les actrius d’Assaig.9. Les dues companyies tenen la seu a la Massana i reben el suport del comú de la parròquia.



Xavier Bertran i Pep Anton Gómez són els autors de Sexe(s), una comèdia negra sobre les relacions de parella i d’amistat entre homes i dones. Una dona obsessionada per tenir un fill; una noia que busca desesperadament l’home de la seva vida, i un home que demana permís a la seva dona per tenir relacions fora del matrimoni. Aquests són alguns dels personatges de Sexe(s), que mostren com són de febles les bases d’algunes relacions d’amistat i de parella.



Quan l’obra es va estrenar al Teatre Villarroel, l’any 2004, l’elenc el van interpretar Xavier Bertran (coautor del text), Rosa Boladeras, Jordi Sánchez, Sílvia Abril i Eva Barceló.