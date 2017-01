La Font Blanca inicia la defensa del títol de Jornet i Roux

La Font Blanca 2017 va donar el tret de sortida ahir amb la cerimònia d’inauguració a la plaça d’Ordino a partir de les sis de la tarda i per acompanyar l’acte es van fer els podis de l’edició de l’any passat, a més del brífing al Centre de Congressos.



Avui comença la cita de Copa del Món amb la cursa individual, a partir de dos quarts de deu del matí a Arcalís i demà es tancarà el cap de setmana amb la cursa vertical a l’altre sector de Vallnord, Arinsal, a partir de la mateixa hora.



En les llistes d’inscrits, que es van tancar el dimecres passat, destaca a la categoria masculina la presència del català Kilian Jornet, que defensa el títol a les dues disciplines, a més dels seus dos màxims perseguidors , l’italià Michele Boscacci i el suís Werner Marti, el català Marc Pinsach, el francès Bon Mardion o l’alemany Anton Palzer.

En fèmines el cartell és també del tot prometedor: hi ha la vigent campiona, la francesa Laetitia Roux, que es voldrà treure l’espineta de l’edició andorrana de l’any passat, a la qual estava en ple procés de recuperació d’una lesió i no va poder ni pujar al podi, i d’altres com la sueca Emilie Forsberg, la francesa Jennifer Fiechtter o les catalanes Laura Orgué i Claudia Galícia.

La FAM, amb sis representants / La Federació Andorrana de Muntanyisme comptarà amb la representació de David i Joan Albós, Xavier Areny i Jordi Solé en homes, i Maria Fargues i Sophie Dusautoir en dones.



Hi ha 255 participants els inscrits a la cita més important de la temporada d’hivern, comptant també amb la prova que hi ha de la Copa d’Andorra, que compta amb la inscripció del pilot de MotoGP Aleix Espargaró.



Cal recordar que malgrat les intenses nevades de més de 48 hores durant el dissabte, el diumenge i el dilluns passats, l’entitat que presideix Jaume Esteve ha sabut redreçar la situació i readaptar el recorregut de la cursa individual a les cotes més altes a causa de l’excés de neu i perquè no hi hagi cap perill per als corredors. Per avui es preveu cel tapat i diumenge, nevades febles a partir del migdia.