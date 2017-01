El MoraBanc visita un Gran Canària en forma

El MoraBanc començarà demà la segona volta amb el bitllet a la Copa ja a la butxaca i li toca visitar la pista de l’Herbalife Gran Canària (18.30 hores). L’equip que dirigeix Joan Peñarroya, que tan sols ha guanyat un partit de vuit a domicili fins a l’equador de la fase regular, s’enfronta a un rival en un gran estat de forma i que acumula cinc victòries consecutives i deu de les dotze últimes, a les quals només ha caigut amb el Barça i el Madrid. Complicat, però la immillorable trajectòria al Poliesportiu –on els tricolors estan invictes (vuit de vuit) amb victòries de mèrit com les del Barça, l’Unicaja, el Bilbao o el propi Gran Canària–, demostra que qualitat hi ha a dojo com per canviar les coses lluny del Principat.



Peñarroya disposa de tota la plantilla tret de Nacho Martín, que continua convalescent: «Ha estat una setmana atípica per un club com el nostre. Estem a dijous, continua parlant-se de la Copa i per a nosaltres és difícil d’abstreure’t però és una cosa que hem de pair, superar perquè això continua», va reflexionar el tècnic. «A la primera volta ens van passar per sobre a la primera part, arriben en un bon moment, s’han reforçat i crec que Luis [Casimiro] té problemes per fer-los jugar a tots. Estem parlant d’un equip de primer nivell», va alertar sobre un equip que té tocats O’Neale i McCalebb.