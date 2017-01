Notícia La partida de les prestacions per fill a càrrec creix a causa de la demanda El Govern preveu un increment de les sol·licituds i fixa un pressupost d’1.033.714 euros Uns pares porten el seu fill a l’escola. Autor/a: El Periòdic

El Ministeri d’Afers Socials preveu que aquest any hi haurà un increment de sol·licituds per prestacions per fill a càrrec. Per aquest motiu, s’ha decidit ampliar la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes en relació al 2016; «i tot i que està pendent d’aprovació parlamentària», s’ha establert un pressupost total d’1.033.714 euros.



Tot i això, el pressupost es podria veure incrementat si hi hagués una alta demanda de prestacions. I és que l’any passat ja es va haver d’acréixer en uns 125.000 euros la partida destinada a aquestes ajudes precisament per l’increment de sol·licituds. Segons ha detallat el ministeri, «vist que la prestació per fill a càrrec és garantida, es va ampliar el pressupost fins a la quantitat total liquidada de 912.370 euros», quan en un inici era de 787.766.



Quantitats atorgades/ Durant l’any passat es van atorgar 442 prestacions per fill a càrrec, i segons ha puntualitzat el govern, 780 nens es van poder beneficiar d’aquestes ajudes.

En total, però, es van presentar 672 sol·licituds per optar a les prestacions. D’aquestes, 200 van ser denegades per no acomplir els requisits i condicions que es defineixen en la Llei de Serveis Socials i Sociosanitaris (aprovada el 2014) i 30 encara estan en procés de valoració. A més, del total de sol·licituds, 365 van correspondre a entrades noves i 307 eren de renovació.



Especificitats/ A partir de la llei del 2014, les prestacions familiars per fill a càrrec es van començar a atorgar a partir del primer fill i a totes les famílies «amb uns ingressos inferiors al llindar econòmic de cohesió social».

D’aquesta manera, es pretén ajudar a les famílies amb un o més fills «amb la finalitat de contribuir a compensar les despeses derivades de la criança dels fills», segons es detalla en la llei. També es poden beneficiar d’aquesta prestació les famílies que acullin un menor tutelat per l’Administració.



Despeses de criança/ Es consideren despeses derivades de la criança «les indispensables per a la manutenció, l’habitatge, la roba, la salut i les relacionades amb la formació i el lleure» dels infants.

La prestació s’atorga a un dels dos membres de la parella. En cas de ruptura de la convivència familiar, aquesta prestació s’atorga a la persona que es fa càrrec del fill o dels fills. I en cas de custòdia compartida es reparteix a parts iguals entre els dos progenitors.



Segons el salari mínim, les ajudes són de 99,15 € per fill i 118,98 € per als infants amb discapacitat

· La Llei de Serveis Socials i Sociosanitaris del 2014 estableix que la prestació familiar es percep «per cada fill a càrrec o menor acollit en situació de guarda legal».

· La quantia que es dóna des del ministeri d’Afers Socials és del 10% del LECS (Llindar Econòmic de Cohesió Social) individual. A més, la prestació té en compte l’existència de fills amb discapacitat que perceben un complement del 20% de la quantia de la prestació que correspongui al beneficiari.

· Si es pren de base el salari mínim, que actualment és de 991,47 euros per als assalariats de 18 anys o més, les prestacions que es donen en concepte de fill a càrrec serien de 99,15 euros per fill i 118,98 euros pels fills amb discapacitat.

· Tot i això, en la llei es destaca que aquestes prestacions no són compatibles amb «altres ajudes, beques i prestacions que tinguin la mateixa finalitat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament».