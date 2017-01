Nous examens per a Agent d’Explotació d’esquí

El pròxim 1 de febrer tindran lloc els exàmens teòrics de les formacions tècniques que cada any coordina Ski Andorra en col·laboració amb el Departament de Transport per Cable del Govern. La majoria d'alumnes, que formen part del personal de les estacions d'esquí, aspiren a obtenir la titulació d'agent d'explotació, però també hi ha candidats a aconseguir el títol de conductor de diferents ginys mecànics, de nivocultor o de conductor de màquines trepitjaneu. A més, des de fa dues temporades, s'han creat dues noves formacions encara més específiques: mecànics i elèctrics de ginys de dominis esquiables, que de moment ja han superat 16 persones. En les últimes 5 temporades s'han format un total de 535 treballadors, i destaca l'augment de personal format durant el darrer hivern 2015-2016, durant el qual 142 persones van obtenir una titulació a través d'Ski Andorra.

Des de fa dècades, Ski Andorra porta a terme la coordinació dels exàmens per a les titulacions tècniques dels professionals de les estacions d'esquí. La formació bàsica és la d'agent d'explotació, que es requereix a qualsevol treballador de pistes que treballi sobre el terreny, i que permet accedir a d'altres cursos més específics, com són els de conductor de de telesquí, de telecadira de pinça fixa o de telecadira de pinça desembragable. També es fan formacions per obtenir la titulació de conductor de màquines trepitjaneu -amb dos nivells de formació-, i de nivocultor -per treballar a l'àrea d'innivació artificial.D'altra banda, també es coordinen les formacions de pister socorrista de primer grau, que es duen a terme cada dos anys, després que els aspirants hagin superat una prova d'accés de nivell d'esquí que es fa cada temporada i una formació de socorrisme en equip. Els pisters poden continuar formant-se més endavant amb un segon i tercer grau, que cal fer a França. En els últims 5 anys s'han format al país un total de 37 pisters, i aquesta temporada les estacions compten amb 92 d'aquests professionals.Les avaluacions per a les professions d'explotació, que consten d'un examen teòric i d'un de pràctic a final de temporada, es fan seguint el model de titulacions franceses, de manera que els alumnes obtenen una certificació tant francesa com andorrana, tal com ha explicat a l'ANA la directora d'Ski Andorra, Montse Guerrero. A més, els avaluadors són membres de l'associació Domaines Skiables de France, que es desplacen a Andorra durant els períodes d'exàmens. Els aspirants a obtenir una titulació segueixen una formació des de principis de temporada que és impartida per formadors de les mateixes estacions d'esquí, així com de proves preparatòries que organitza Ski Andorra.Després de detectar les dificultats per formar-se en l'entorn proper com a mecànics i electricistes especialitzats en estacions d'esquí, la temporada 2014/2015 es va posar en marxa una nova formació, la d'elèctrics de ginys de dominis esquiables, i l'hivern següent es va iniciar la de mecànics en ginys de dominis esquiables. En cada curs es van formar 8 professionals, i Ski Andorra treballa actualment per poder oferir el segon nivell d'aquestes dues especialitzacions. L'objectiu de poder-les tenir de cara l'any vinent, un cop els formadors i els enginyers que hi treballen hagin completat el temari.En les darreres 5 temporades, s'han format en alguna de les especialitzacions un total de 535 persones. La majoria, 348, han obtingut la formació bàsica d'agent d'explotació, mentre que 45 persones s'han titulat en conductor de telecadira desembragable i 39 de telecadira fixa. Més minoritàries són d'altres formacions, com la de conductor de teleesquí, amb 19 formats, i de maquinistes, amb 16 titulats en primer grau i 6 en segon grau, una formació que només s'imparteix cada 3 o 4 anys, ja que per presentar-s'hi cal haver superat el primer grau i haver treballat dues temporades en aquest lloc de treball. La temporada passada es van formar un total de 142 persones, la xifra més alta dels últims 5 anys, ja que de mitjana superen la formació un centenar d'alumnes. Del total de persones que es presenten als exàmens, aproximadament un 70% aconsegueix cada any obtenir les titulacions, segons informa l'ANA.