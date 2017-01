Notícia El nou aparcament del Fener tindrà zona de jocs Les obres començaran a mitjans del mes de febrer L’inici de les obres realitzades fa un mes a les bordes que ocupen la parcela. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Comú d’Escades-Engordany va aprovar en la darrera sessió de Consell, l’arrendament d’una parcel·la situada a l’entrada de l’avinguda del Fener amb el carrer de la Unió, per tal de realitzar un aparcament d’unes 30 places i una zona d’esbarjo. Les obres començaran a mitjans de febrer i es preveu que estiguin enllestides en els pròxims mesos.



Durant les obres de millora de l’avinguda, les bordes van ser derruïdes i la corporació comunal va legitimar per unanimitat l’arrendament del terreny propietat de la família Babot. Un terreny on es preveu que el Comú construeixi un aparcament d’unes 30 places que anirà acompanyat d’una zona d’esbarjo per als més petits.



En total 1.100 metres quadrats de propietats pels quals el Comú ha tancat un preu de 3 euros per metre quadrat, durant tota la legislatura actual. Les obres començaran a mitjans del mes de febrer i es preveu que finalitzin els pròxims mesos, per tal de tenir enllestida «una nova zona d’aparcament a una de les zones de més trànsit rodat de la parròquia», segons va destacar el conseller d’Aparcaments i Administració, Esteve Vidal i recull l’ANA.



Per la seva banda, el conseller de Liberals, Marc Magallon, va mostrar la seva satisfacció davant la proposta en considerar la zona com «un punt estratègic de la parròquia». Tot i això, Magallon també va demanar sobre la situació dels rètols publicitaris que actualment es troben ubicats a la parcel·la, per tal de conèixer si es faria alguna acció. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, va explicar que «els rètols es passaran a dins de l’aparcament, atès que l’empresa propietària dels rètols encara té contracte en vigor» amb la família propietària de la parcela.