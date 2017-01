Notícia Centenars de veïns mengen escudella malgrat la neu El Cònsol Major va criticar l’exageració de les filtracions al Complex d’Encamp Una de les voluntàries a l'Escudella del Pas Autor/a: ANA

El Pas de la Casa va ser ahir l’escenari de la darrera escudellada de la temporada, en la que es va servir entre 600 i 800 racions del típic àpat.



La iniciativa, sorgida per un grup de veïns del Pas ara fa quinze anys, volia acostar la festa de Sant Antoni al Pas de la Casa. Enguany sota una suau nevada la plaça de l’església va congregar centenars de veïns que van passar a recollir les seves racions. En total, tal com va explicar l’escudellaire major, Àlex Arnó a l’ANA, es preparen entre 600 i 800 racions, una proporció menor de l’escudella dels veïns d’Encamp, «en lloc de quatre olles, en fem dos i mitja»



Segons el Cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, «és important que els actes que fem a Encamp els fem també al Pas de la Casa». Torres va participar de la festa juntament amb el conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Fernández.



El Cònsol major va apuntar de la importància d’aquest any 2017 pel que fa al document d’intencions signat entre SAETDE i el Comú per a efectuar les inversions a l’estació d’esquí perquè «no més tard d’aquest any hauríem de mirar de tancar-lo i accelerar les inversions». Pel que fa a la polèmica sobre les crítiques de l’oposició a l’estat de les infraestructures esportives de la parròquia, Torres va lamentar «l’alarmisme que provoquen els consellers de la minoria o alguns mitjans de comunicació per temes que són molt puntuals». En aquest cas, els consellers de la minoria van denunciar unes filtracions d’aigua que van malmetre el terra del complex socioesportiu d’Encamp «estem en ple procés de reparació de les cobertes i van haver-hi unes filtracions que van malmetre una petita part de la sala polivalent» va explicar.



El Cònsol major va lamentar que aquesta circumstància hagi fet que es donés per fet que s’havia tancat l’equipament «deien que s’havia clausurat la sala polivalent i en cap moment s’ha clausurat, hem mantingut totes les activitats previstes» va assegurar Torres.