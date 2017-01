Notícia Europa confirma que els andorrans no necessitaran visat La proposta del Consell d’Europa deixa Andorra exclosa de la documentació Saboya al Consell d’Europa. Autor/a: SFGA

El Consell d’Europa confirma que els andorrans no hauran de demanar cap documentació addicional per viatjar a la Unió Europea. Segons fonts consultades per aquest rotatiu, la proposta que Europa ha començat a redactar per a la creació del Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatgers (ETIAS) –un projecte que permetrà determinar qui té permís per a viatjar a l’espai Schengen– exclou Andorra. Per tant, la nova mesura europea que té per objectiu, principalment, la seguretat, no afectarà als nacionals del Principat.



La polèmica va saltar la setmana passada quan el grup Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va denunciar que hi havia una llista dels països exempts d’autorització en la qual no hi figurava Andorra. El president de la formació, Jaume Bartumeu, alertava que, malgrat que en el primer esborrany del reglament s’especificava que Andorra seria lliure de necessitar cap visat, estaven apareixen pàgines web amb informació relativa al tema que deixaven el Principat fora d’aquesta excepció.



També va crear confusió el fet que diversos mitjans catalans i espanyols publiquessin, el novembre de l’any passat quan el Consell d’Europa va explicar el sistema ETIAS en roda de premsa, que el Principat seria un dels països que requeriria de visat per travessar les fronteres. Finalment, sembla que tot es va reduir a una confusió, ja que els responsables europeus no van especificar el cas andorrà.



El mateix dia en què Bartumeu alarmava de l’existència de la segona llista, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va informar que es tractava de pàgines web no oficials i que per tant, no calia preocupar-se. El titular d’Exteriors va deixar clar que l’únic document oficial que Europa havia elaborat tenia en compte la situació d’Andorra.



La proposta es preveu que entri en vigor el 2020 i, per aquells països tercers que ho necessitin, demanar el visat tindrà un cost de cinc euros i una vigència de cinc anys.