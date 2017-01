Notícia Un furtiu mata un voltor negre, espècie protegida La Policia obre una investigació per trobar l’autor dels fets El voltor negre mort a la zona d’Alinyà. Autor/a: EL PERIÒDIC

Un voltor negre, de nom Trasgu, va morir en mans d’un furtiu el passat mes de novembre. Fins ara, però, no se n’ha sabut res per no entorpir la investigació policial que es va iniciar, ja que es tracta d’una espècie protegida. L’encarregada de fer el seguiment dels voltors negres reintroduïts al Pirineu del Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona (Grefa), Émelie Delepoulle, es va adonar que alguna cosa no anava bé quan l’emissor de l’animal inidicava que portava massa temps quiet en un mateix punt, a més de 2.000 metres d’altura, en una zona de montanya d’Alinyà, una de les dues àrees on es porten a terme la reintroducció d’aquestes aus.



Delepoulle, juntament amb el tècnic de muntanya, David Manzanera, van pujar a observar què li passava al voltor negre i se’l van trobar mort amb diversos indicis que l’havien disparat.



Una espècie protegida / Amb la mort de Trasgu cauen les esperances del Grefa que el voltor negre es reprodueixi per fi a Alinyà, on aquest exemplar s’havia assentat territorialment després del seu trasllat a la zona a principis del 2013. L’estància durant varis mesos d’aquesta au en un recinte d’aclimatació es va culminar amb la seva alliberació definitiva el mes de setembre d’aquell any, amb un emissor GPS a l’esquena per tal de poder-ne fer el seguiment adequat.



En l’altre zona prepirinenca de reintroducció del voltor negre, Boumort, la colònia no para de créixer i ja supera les deu parelles. Amb tot, a Alinyà encara no han criat i totes les esperances estaven dipositades amb Trasgu.



Aquest no és, però, el primer cas de reintroducció que acaba sent víctima d’un tret. Un va ser Orri, que va acabar morint, i l’altre Alinyà, una au d’origen asiàtic que va ser decomissada i que, després de alliberar-la i que la disparessin, va ser traslladada a un centre de Madrid.