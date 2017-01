Notícia Condol per la mort dels dos agents rurals a Aspa Les colles de caçadors de l’Alt Urgell i la Cerdanya se sumen a la condemna Llaç negre damunt la imatge gràfica dels Agents

Les colles de caçadors de l’Alt Urgell i de la Cerdanya van lamentar «profundament» ahir la mort de dos agents rurals a Aspa, al Segrià. En un comunicat de premsa emès conjuntament per les colles, van expressar de forma el seu suport i condol a les famílies dels difunts, així com al Cos d’Agents Rurals de Catalunya, tal com va informar Ràdio Seu.



Cal recordar que el Govern català va decretar 24 hores de dol pel doble homicidi el cap de setmana. El conseller d’Interior, Jordi Jané, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, també es van unir a la condemna dels fets i van traslladar el condol als familiars i als agents rurals «en un moment molt dur».

En aquest sentit, la consellera Serret va recordar que «en els 30 anys d’història d’aquest cos mai no havia passat un fet semblant» i va reivindicar la tasca estratègica del seu servei.



Les víctimes del doble homicidi són Francesc Xavier Ribas Villas, de 43 anys i veí de Lleida, i David Iglesias Díez, de 39 anys i veí d’Alcoletge. El conseller Jané va informar que el presumpte homicida no tenia els permisos necessaris per utilitzar l’arma amb què els va matar. L’home, de 28 anys, actuava sol i s’ha autoinculpat. Pel que sembla, els fets haurien començat amb el transcurs d’una inspecció en la qual els agents li haurien recriminat a l’home alguna irregularitat. Això hauria provocat una discussió i el caçador hauria disparat als agents al cap, causant-los la mort a l’acte.



El conseller també va convidar a fer una reflexió sobre la responsabilitat de tenir armes de foc i va demanar, juntament amb Serret, no estigmatitzar els caçadors. Pel conseller Jané, «seríem molt injustos si es volgués criminalitzar el col·lectiu». Per la seva banda, la consellera Serret va insistir en remarcar que «només hi ha un culpable del que ha passat».