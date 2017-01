Notícia El PS vol saber les condicions dels eventuals públics Gili i Alís demanen el tipus de contracte i la seva situació laboral Els consellers del PS, Gerard Alís, Rosa Gili i Pere Lçopez. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) està preocupat per la «precarietat» dels treballadors eventuals públics i, per això, dos dels seus consellers generals, Gerard Alís i Rosa Gili, han entrat a tràmit parlamentari una bateria de preguntes sobre el col·lectiu que el Govern haurà de respondre de forma escrita.



Gili pregunta si s’aplica als eventuals de Govern l’article 19 del Codi de Relacions Laborals, que fa referència a la «successió de contractes per durada determinada». La parlamentària afirma que «ens consta que molts agents de l’administració haurien encadenat molts contractes consecutius» i, per això, demana «quants eventuals (...) tenen més de tres contractes entre els quals no hi hagut interrupció de més de 60 dies», informació que es vol tenir desglossada segons departaments i ministeris. La consellera també vol saber si «s’estan aplicant les mateixes condicions a aquestes persones que al personal (...) de caràcter permanent» i, en cas contrari, «quines són les diferències de condicions».



Per la seva banda, el conseller Alís centra les qüestions en les entitats públiques i subratlla que «considerem necessari conèixer la situació laboral dels treballadors» i «convé saber si aquests acumulen més de tres contractes consecutius entre els quals no hi ha hagut interrupció de més de 60 dies».



El socialdemòcrata demana «quina normativa laboral s’aplica» als treballadors, i pregunta pel nombre de personal que hi ha a Andorra Telecom, FEDA, SAAS i CASS, i en vol un desglossament per tipus de contracte: indefinit, eventual o de relació especial.