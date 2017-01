Inici Actualitat

Notícia SDP pregunta pel conveni entre els metges i la CASS Bonet lamenta la manca de transparència i secretisme sobre el tema La consellera d'SDP, Sílvia Bonet. Autor/a: Maricel Blanch

La consellera general d’SDP, Sílvia Bonet, ha entrat quatre preguntes perquè el Govern, de forma escrita, respongui sobre la relació entre els metges i la CASS. Bonet demana si el nou conveni de la CASS modifica l’actual model sanitari i quantes reunions s’han dut a terme entre el Col·legi de Metges i la CASS i en quines dates per treballar el nou conveni. La consellera d’SDP interpel·la el Ministeri de Salut per saber quines accions durà a terme en cas que no s’arribés a cap acord entre el Col·legi de Metges i la CASS.



Segons la consellera, l’afer posa en evidència «la manca total i absoluta de transparència dels gestors de la CASS, el president de la qual, membre de DA, fou nomenat pel Govern. Existeix una gran preocupació davant el secretisme d’aquest organisme públic quan manquen pocs dies perquè l’actual conveni arribi al seu termini».