Notícia Font Blanca imprevisible Werner i Forsberg guanyen la primera cita de curses verticals, i Palzer i Roux la individual a Vallnord

La Font Blanca ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la Copa del Món d’esquí de muntanya 2017, caracteritzant-se per ser del tot imprevisible. No hi ha travesses que servissin a l’escenari de competició, l’estació de Vallnord, que va veure com els guanyadors eren cares ben diferents que anticipen un calendari ple de batalles fins el triomf final.



Kilian Jornet i Laetitia Roux són els defensors del títol. El català, sempre favorit, va avançar abans de trepitjar terres andorranes que venia després de passar una setmana «una mica dolenta». El cert que no arribava en la seva millor forma i ha arribat un punt que al seu voltant hi ha tant nivell que –i això ja és notícia– no va guanyar. Ni ahir ni dissabte. A la cursa vertical d’Arinsal almenys va poder pujar al podi. El duel que es va veure a la pista de les Marrades, amb una neu impecable i sol intermitent, no va defraudar. S’esperava que el totpoderós protagonitzés un duel amb Rémi Bonnet i així va ser, però també es va apuntar a la festa el jove suís Werner i els va acabar donant una lliçó. Va atacar superada la meitat del recorregut i cap dels altres dos va tenir forces per seguir-lo. Jornet va acabar segon a vuit segons i Bonnet, tercer a 21.



La delegació andorrana la va liderar David Albós amb una 38a posició i Jordi Solé va ser el següent en creuar la meta per fer també un top-40.



En la categoria femenina, Roux ni tan sols va córrer la vertical d’ahir, a la qual les mirades estaven posades en Laura Orgué. Però no. La favorita va acabar tercera. La més ràpida va ser la sueca Emilie Forsberg, que per primera vegada celebrava un triomf en la Copa del Món d’aquesta especialitat després d’imposar-se en l’esprint a la francesa Axelle Mollaret, una antiga rival d’Inka Bellés a les categories inferiors. La veterana Sophie Dusautoir va demostrar que encara té piles per lluitar amb les millors i va fer un novè lloc, mentre que Maria Fargues va ser la 12a.



Bonnet i la italiana Alba de Silvestro van guanyar en la categoria espoir (sub-23), a la qual Euan Prieto va ser 17è i en la júnior va guanyar l’italià David Magnini i Carles Serra va ser el millor dels sis tricolors que hi havia a la línia de sortida, amb un 15è lloc.



Dissabte, a la individual, també va haver-hi sorpreses a la part alta. En nois, l’espectacle el van posar dos corredors de futur: l’alemany Anton Palzer i l’italià Damiano Lenzi. Va guanyar el segon per només nou segons després d’una batalla de múscul, resistència i una forta caiguda inclosa en la darrera baixada, però allà va perdre un pal i va ser penalitzat amb un minut que suposava cedir el calaix més alt del podi. Tercer va ser el francès Xavier Gachet i, atenció, Jornet es va haver de conformar amb el sisè lloc a més de dos minuts. A la cursa dels modestos, Xavier Areny va obtenir un meritori 33è lloc, David Albós el 38è i Gerber Martín va tancar el top-40.



Pel que fa a la cursa femenina, aquesta vegada sí que va guanyar la favorita, Roux. La francesa no va tenir rival i va creuar la línia d’arribada amb un marge de més de dos minuts sobre Mollaret i de gairebé quatre respecte de Forsberg. Maria Fagues va ser la 15a, en espoir es van imposar Oriol Cardona i De Silvestro, i en la júnior va tornar a vèncer Magnini amb Sergi Casabella com a millor andorrà amb una 11a plaça.



Acaba, doncs, un cap de setmana trepidant i ple de sorpreses a Vallnord en la cita inicial d’una Copa del Món 2017 que promet batalla i cada vegada té menys clars els favorits.