L’FC Andorra venç al camp de l’Avià i és líder en solitari

L’FC Andorra ocupa, per fi i després de 18 jornades, el lideratge del grup 1 de Primera Catalana. L’equip tricolor l’havia tingut a tir durant nombroses jornades però sempre punxava en el moment clau. Dissabte, però, va aconseguir una victòria inapel·lable al camp de l’Avià (1-3) i aprofitant la sorprenent derrota de l’Horta al camp de l’últim classificat s’ha posat al capdavant, en l’única posició que concedeix l’ascens directe a Tercera.



Els d’Emili Vicente van oferir un joc sòlid des del primer minut per tractar de deixar enrere la ratxa de dues derrotes consecutives amb què arribava a aquest partit i malgrat arribar al descans amb empat sense gols, es van trobar amb avantatge numèric des del minut 39 per l’expulsió per doble groga del cervell dels locals, Miguel López.



Amb deu i als 4 minuts de la represa es va avançar l’Avià, però Cristian Martínez va empatar al minut 66 i va certificar la remuntada al 76 tot i que des del 68 s’havia perdut l’avantatge numèric per la vermella directa a Robert Font. A falta de nou minuts per al final, Roger Ezquer va deixar el partit sentenciat per a un FC Andorra que el pròxim dissabte rebrà a la Borda Mateu (16.00 hores) el Girona B, un equip que acumula set jornades sense aconseguir la victòria.