El Don Denis s’adjudica el derbi i se situa primer

La represa de la competició a la Lliga Grup Sant Eloi o el que és el mateix, la primera jornada del 2017, ha provocat una revolució. Tot el panorama ha canviat. El Don Denis va imposar-se en el derbi colomenc i va aprofitar la tan sorprenent com inesperada derrota del Tic Tapa Sant Julià davant l’Engordany per passar del tercer al primer lloc de la classificació. També va aprofitar aquesta relliscada per golejar el Jenlai i retallar diferències amb els seus rivals de la part alta en una jornada històrica, pel que va passar als terrenys de joc i perquè es va jugar íntegra fora del Principat: tres partits a Alàs i un al camp municipal de la Seu.

Doblet de Gabi Riera / Un doblet de Gabi Riera als minuts 9 i 70 van fer insuficient el gol d’Àlex Martínez a falta d’un quart d’hora per al final en el duel entre la UE i elDon Denis. No ho va aprofitar el ara exlíder Tic Tapa, que malgrat avançar-se mitjançant Villanueva, l’Engordany va capgirar el marcador amb gols de Hamza Ryahi (minut 79) i Ever Luciano Amarilla (83).



El Lusitans no va tenir problemes per superar el Jenlai amb gols de Veloso (pròpia meta), Novaes, Riera, Peralta i un doblet de Bruninho que van deixar en anecdòtic el gol de Ribeiro i per acabar, l’Encamp es va dur els tres punts contra l’FC Ordino gràcies al gol de Diego Nájera al minut 31.