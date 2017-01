Els metges consideren que la CASS es va «precipitar» denunciant el conveni

La història clínica compartida, a tràmit parlamentari

La relació dels metges del país amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) que garanteix la cobertura sanitària s’estableix a través d’un conveni entre ambdues parts. Aquest document és el que marca el barem de preus per cada acte mèdic i el que impedeix, per tant, que cada metge pugui posar lliurement una tarifa. Dit acord va ser trencat per part de la CASS el passat mes de novembre –totes dues parts tenen la facultat de deixar el conveni– i, fins ara, no han presentat encara un esborrany amb les noves «relacions i compromisos» que la parapública vol «redefinir».Tot i que encara no tenen cap informació oficial del contingut del nou text, el secretari del Col·legi de Metges, Manuel González Belmonte, va indicar ahir a El Periòdic que els canvis seguiran la línia de «reajustament» amb l’objectiu de reduir el dèficit sanitari. En aquesta línia, caldrà incloure en el conveni novetats com la història clínica compartida o el metge de referència. El problema és que aquestes modificacions encara no han estat aprovades pel Consell General –en el cas del metge de referència ni tan sols ha estat exposada–. Per tot, els facultatius entenen que la CASS «s’ha precipitat denunciant el conveni abans que aquestes lleis estiguessin aprovades». «Es pensaven que el desembre estaria tot enllestit i no ha estat així», evidenciava.El nou document també pot incloure, afegia González, un canvi en la cobertura dels pacients que es podria traduir amb un augment del copagament en el tractament d’algunes patologies.Ajornament de l’antic conveni/ Vist que el termini per presentar un nou esborrany abans que el conveni denunciat caduqui està a punt de finalitzar i que les dues parts encara no s’han reunit, es preveu que la Seguretat Social demani un ajornament. Així, l’acord es prolongaria durant un període determinat per tal de guanyar temps per preparar l’esborrany, discutir-lo amb els facultatius i arribar a un document de consens.Aquest seria el pas lògic per part de la CASS, ja que una vegada denunciat el conveni aquest ja no es pot restablir. En tot cas, aquest pas s’haurà d’anunciar abans del dimarts de la setmana que ve per evitar que el conveni actual quedi invalidat. A mitjà termini però, l’única opció és redactar un nou document.En tot cas, des del Col·legi de Metges asseguren que malgrat que «fa dos mesos i encara no ens han proposat res» no estan preocupats per la cobertura sanitària. «No hi haurà cap problema d’assistència sanitària per culpa del conveni», deixava clar González. I va recordar que «no hi ha hagut mai cap problema perquè la CASS retorni els diners».El nou conveni entre la CASS i els metges inclourà, segons entenen des del col·lectiu de professionals, una sèrie de canvis a la sanitat del país impulsats per la reforma que lidera el ministre Carles Álvarez Marfany. El text, doncs, hauria de deixar clares les noves obligacions dels facultatius i que aquestes no siguin incompatibles amb les modificacions del sistema de salut.Per tot plegat, i entenen que aquests canvis afectaran d’alguna manera o altra a la feina diària dels professionals mèdics, el Col·legi de Metges va enviar una carta el passat mes de desembre a la CASS i al Ministeri de Salut per instar-los a presentar com abans millor un esborrany amb els canvis a introduir.



- De les iniciatives presentades pel ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, en el marc de la reforma sanitària de moment només es troba en tràmit parlamentari el Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica. El text es va publicar al Butlletí del Consell General el passat 31 d’octubre i actualment es troba en la tercera pròrroga per presentar esmenes, que finalitzarà el proper 6 de març. Aquest darrer ajornament va ser demanat per la consellera d’SDP, Sílvia Bonet, per la consellera liberal, Judith Pallarés i per la demòcrata, Meritxell Palmitjavila.

- Pel que fa a altres canvis com pot ser el metge de referència, els consellers encara no han rebut cap document. En aquest sentit, membres de l’oposició no veuen clar que s’acabi duent a terme.