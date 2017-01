Notícia Ld’A demana els contractes dels directius del SAAS La consellera liberal, Carine Montaner, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general del Grup Parlamentari Liberal, Carine Montaner, ha sol·licitat que se li faci arribar una còpia del «contracte i de qualsevol altre document administratiu que hagi regulat la situació laboral de Quirze Font», així com la còpia de «l’informe jurídic encomanat per l’acomiadament del director econòmic i financer del SAAS» que avala el cessament no causal i, per tant, el pagament de més de 70.000 euros en concepte d’indemnització, tal com va avançar el ministre de Salut.



En el seguit de demandes d’informació entrades a Sindicatura, la parlamentària liberal també ha inclòs que se li faci arribar «còpia de tots els contractes vigents de tots els directors del SAAS i de tots els caps d’unitats i/o departaments» per «disposar d’una radiografia exacta de la situació contractual de cada responsable, de les tasques que ha de dur a terme i del cost econòmic que representen».