La temporada de música i dansa fa l’ullet a ‘Broadway’ i els EUA

Andorra la Vella celebra un any més, amb la col·laboració de MoraBanc, la Temporada de música i dansa. L’esdeveniment arribarà enguany a la 23 edició i en total es composarà de cinc repertoris i estils diferents.



Precisament, el director artístic del festival, Josep Maria Escribano, va destacar ahir que s’ha intentat buscar un programa «innovador i amb el que es pogués cobrir diferents branques musicals». La temporada passarà pel tango, la dansa clàssica (emmarcada en temes de rock), la cançó lírica italiana, el piano romàntic i el pop de cantautor. Tot plegat per «reafirmar l’aposta cultural del país», segons va detallar la directora general adjunta de Negoci Andorra, Gisela Villagordo.



Escribano també va remarcar que aquest any la temporada té «un perfil made in USA i apropat a Broadway. I és que malgrat sempre hem tingut artistes nord-americans, sembla que durant aquesta edició encara estaran més presents».

Els artistes / Un dels plats forts del festival serà Cecilia Bartoli, la mezzo soprano coneguda a nivell internacional. L’artista vindrà acompanyada del pianista Sergio Ciomei i farà un recull de la música italiana al llarg dels darrers 400 anys. I és que Bartoli abraçarà els autors amb els quals es troba més identificada a través de la seva lírica. Al parer d’Escribano, es tracta d’un «prodigi de la naturalesa».



Un altre artista de renom que vindrà al Principat en el marc de la temporada és Rufus Wainwright, «una estrella nord-americana del pop que allà on actua exhaureix les entrades el primer dia que es posen a la venda». L’artista és gendre del poeta recentment desaparegut Leonard Cohen i aquest fet fa pensar que possiblement interpretarà alguns dels seus temes.



Wainwright ha col·laborat amb artistes de la talla d’Elton John, David Byrne, Mark Ronson, Joni Mitchell o Burt Bacharach. I amb tan sols 14 anys va ser nomenat el millor músic jove de Canadà.

D’altra banda, el festival comptarà amb el pianista Alexandre Tharaud –que oferirà un programa romàntic inspirat en compositors com Beethoven o Rakmàninov– i l’actuació de Bad Boys of Dance, «a través de la qual podrem veure un nou tractament de la dansa clàssica. I és que els artistes ballaran amb puntes acompanyats de la música de diferents grups de rock». Es tracta d’un espectacle al pur estil de Broadway.



Finalment, i seguint també amb aquest estil nord-americà (però sense arribar a ser un musical) la temporada es traslladarà a la sensualitat amb Forever Tango. El conjunt representarà un espectacle creat fa més de vint anys pel músic i director argentí Luis Bravo i es desenvoluparà entre els temes de Piazzolla.

Centre de Congressos / Les actuacions d’enguany es faran totes al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les vuit del vespre. En relació al recinte, la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va lamentar no poder garantir que la propera temporada se celebri també al Centre de Congressos, i és que actualment s’està «treballant per redactar el plec de bases» per l’externalització de l’explotació d’aquest espai.

Drets d’autor / A més, Marsol va destacar que aquest serà el primer any que la temporada haurà de pagar a l’SDADV (Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns) pels diferents concerts que es facin. Tot i això, encara es desconeix la quantitat exacta que caldrà abonar, «perquè encara s’està treballant amb la societat i s’anirà liquidant el pagament concert per concert, ja que les quantitats variaran depenent del tipus d’actuació i del taquillatge».

Pel que fa al pressupost total de la temporada, Villagordo va puntualitzar que es mou entre les xifres de cada any, malgrat no va especificar de quina quantitat es tracta.

Abonaments / D’altra banda, la directora general adjunta de Negoci Andorra va recordar que ja estan a la venda els abonaments per tota la temporada per un preu de 140 euros, el que suposa un 20% menys que si es compren per separat. Les entrades individuals es posaran a la venda a partir de l’1 de febrer i el preu d’aquestes variarà en funció de l’espectacle. H