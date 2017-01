Notícia El nou passaport biomètric haurà d’esperar fins al febrer El motiu del retard és la tardança en la posada en marxa de la nova solució informàtica que els crearà El ministre Espot presenta el nou passaport biomètric. Autor/a: SFGA/CEsteve

El nou passaport biomètric de tercera generació no es podrà expedir a partir d’aquest dilluns, tal com estava previst, per culpa de la inoperativitat actual de la nova solució informàtica dedicada a la personalització dels documents, motiu pel que s’ha decidit ajornar el llançament de cara al proper 6 de febrer. Així doncs, el retard de l’entrada en vigor de la modificació del reglament relatiu al nou document d’identitat per als andorrans es va fer constar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat ahir dilluns.



Una de les principals novetats del nou passaport biomètric de tercera generació tindrà dues numeracions, la nova de vuit dígits que s’ha hagut d’introduir per facilitar el pas pels controls fronterers internacionals, i l’original, que passa a denominar-se Número d’Identificació Personal. A més, el document també contindrà el número de cens, anomenat Número d’Identificació Administrativa (NIA).



A banda de tot això, també s’han introduït noves mesures de seguretat com el fet que la pàgina de dades personals serà impresa amb làser i color sobre una base de policarbonat i que, com a garantia contra la falsificació, s’han introduït diferents tècniques d’impressió i marques d’aigua. La vigència del document serà de deu anys, i la pàgina principal també incorporarà un xip de dues zones, una d’inspecció visual i una altra de reconeixement informàtic. El conjunt de línies que incorpora el nou document configuren imatges de símbols tradicionals andorrans, com l’escut i la bandera, així com també figures simbòliques del país (com l’isard). Per últim,també es podrà distingir el Principat d’Andorra sobre un fons que representa el mapa d’Europa.



Recordem que el passat dimecres 11 de gener es va anunciar –en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres– l’aprovació del Decret de modificació del Reglament relatiu al passaport ordinari per tal d’adaptar aquest text reglamentari a les característiques del nou passaport, que gaudeix del sistema SAC (Supplemental Access Control), incorporant noves mesures de seguretat internacionals. Amb el nou passaport s’espera facilitar la identificació dels ciutadans andorrans quan aquests viatgin a l’estranger i hagin de passar per una frontera forana. Malgrat tot, no serà obligatori que tots els ciutadans es renovin el seu document actual, tal com va anunciar el ministre Espot, ja que el passaport actual serà igualment vàlid.



El preu dels nous passaports serà de 43 euros pel d’una durada de 5 anys i de 62 euros pel d’una durada de 10 anys.