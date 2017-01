Notícia La població creix un 1,9% fins arribar als 73.000 habitants Vista panoràmica de les parròquies centrals del Principat. Autor/a: ALEX LARA

El 31 de desembre del 2016, la població estimada del principal se situava en 73.105 persones, 1.373 més que l’any anterior. Es tracta, doncs, del quart any consecutiu de creixement de la població i de la crescuda percentual més important, després que el 2012 es toqués fons a causa de la crisi amb 69.758 persones.



La parròquia amb més població continua sent Andorra la Vella, on resideix gairebé el 30% de la població. Segons les dades estimades que ha facilitat el Departament d’Estadística, la població d’aquesta parròquia ha crescut un 1,1% situant-se en les 21.672 persones. La segueix Escaldes-Engordany que ha superat la xifra de les 14.000 persones amb un augment de l’1,3%. La parròquia amb un augment més moderat és Encamp, que creix tan sols un 1% situant-se en els 10.963 habitants. La Massana, per la seva banda, creix un 2,4% i arriba a les 9.318 persones, mentre que Sant Julià de Lòria creix al voltant d’un 2% i registra 8.857 residents. Finalment, les parròquies amb menys població són Ordino, amb 4.577 persones i un augment del 3,3%, i Canillo, que registra el creixement més important, un 9%, i arriba a les 3.670 persones.



Per nacionalitats, la més nombrosa és l’andorrana amb 36.575 persones, el que significa el 50% del total, amb un augment de l’1,2%. En segon lloc trobem la nacionalitat espanyola amb 18.064 persones, que ha patit un augment del 3,2% i que representa el 24,7% del total d’habitants. A continuació trobem els portuguesos, que amb 9.196 persones,són la única comunitat que disminueix (-0,7%), seguint la tendència dels darrers anys, i que representa el 12,6% del total. La segueix el grup d’altres nacionalitats, que sumen un total de 6.302 persones i que té el percentatge més alt de creixement, amb un 5,2%. Finalment, trobem la nacionalitat francesa, que creix de forma continuada des de l’any 2013 i que enguany ho ha fet un remarcable 4,7% situant-se en les 2.968 persones.