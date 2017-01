La tercera fornada d'euros es preveu per a mitjans del febrer vinent

La col·lecció d’euros andorrans corresponent al 2016 ja s’està tramitant i veurà la llum en les pròximes setmanes. El diumenge va expirar la data límit de la formalització de comandes per als comerços especialitats, tant del Principat com d’empreses d’altres països, i des d’ahir han començat els tràmits perquè en prop d’un mes, cap a mitjans de febrer, ja es posin al mercat.



Segons fonts de la numismàtica andorrana consultades per EL PERIÒDIC D’ANDORRA, la tercera fornada d’emissió d’euros andorrans estarà composada per 40.000 sèries de presentacions especials que inclouen un exemplar de cadascun dels vuit valors igual que es va fer en el seu dia amb les encunyades el 2015 i el 2014: les monedes d’1, 2, 5, 10, 20 i 50 cèntims; i les d’1 i 2 euros.



A més, sortiran a la llum dues peces especials commemoratives. Una està encunyada amb motiu del 25è aniversari de la Radio i Televisió d’Andorra, que va iniciar la seva emissió en proves el 8 de setembre del 1990 i que es va fer regular a partir de l’1 de gener del 1991.



L’altra és un homenatge al 150è aniversari de la Nova Reforma del 1866, un procés polític de les institucions del país llavors encapçalat per Guillem d’Areny Plandolit; el bisbe d’Urgell Josep Caixal i Estradé va acceptar i firmar el mateix any el decret amb el pla de reforma i el copríncep francès, Napoleó III, el va ratificar tres anys després. Des de llavors fins a la Constitució de 1993, el Consell General es componia per 24 consellers que escullen posteriorment el Síndic General. Els vots eren de cada cap de casa i es diferenciava entre els elegits del comú i els del consell.



Totes dues monedes seran de dos euros i es comercialitzaran 85.000 peces de cadascuna, la mateixa xifra que es va emetre l’estiu de l’any passat, una amb motiu del 25è aniversari de la signatura de l’Acord duaner amb la Unió Europa i l’altra del 30è aniversari del reconeixement de la majoria d’edat i els drets polítics als 18 anys. El 2014, el primer any d’emissió d’euros andorrans, es va escollir una imatge referent al 20è aniversari de l’ingrés d’Andorra al Consell d’Europa. Així doncs, en tres anys s’han fet cinc peces commemoratives.



Les bàsiques han tingut al 2014 i el 2015 les mateixes temàtiques: l’escut d’Andorra per a les de 2 euros; la Casa de la Vall a les d’ 1 euro; l’art romànic a les de 50, 20 i 10 cèntims ; els paisatges, natura, fauna i flora d’Andorra a les de 5, 2 i 1 cèntims.

UNS 40 EUROS PER L’ESTOIG / El valor facial de la tercera fornada d’euros andorrans, la corresponent a l’any 2016, ascendirà al 2,8 milions aproximadament, una xifra ben similar a la de l’any passat, que com aquest any es van llençar al mercat 40.000 estoigs amb el set de vuit monedes i 85.000 exemplars de cada una de les dues monedes commemoratives. El públic en general podrà comprar el set estàndard de vuit monedes del 2016 per un preu que rondarà els 40 euros i cada una de les dues peces commemoratives costaran entre 20 i 25 euros.



Al 2014 s’havien emès 70.000 unitats del set bàsic i 70.000 més per l’especial per a col·leccionista per un valor facial de 2,5 milions. 33 En total, doncs, seran gairebé 8 milions d’euros de valor repartits en 2,5 el 2014 i 2,8 el 2015 i el 2016 per a les prop de 560.000 peces que s’han encunyat en els tres anys que fa que Andorra té la seva pròpia moneda.



Cal recordar que en base a l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea –signat el 30 de juny del 2011– que permet l’emissió d’euros andorrans des del 2014, el 80% de les monedes són destinades a un ús corrent i es posen en circulació al seu valor nominal i com a màxim el 20% de les destinades a la circulació es poden comercialitzar per sobre del seu valor nominal en presentacions destinades a col·lecció per aquelles empreses o professionals que estiguin degudament acreditats.