Inici Actualitat

Notícia Pablo Carbonell actua en un local de Soldeu El polifacètic actor i músic oferirà una vetllada plena d’humor Pablo Carbonell. Autor/a: EL PERIÒDIC

El músic i actor Pablo Carbonell (Cadis, 1962) actua dissabte al The Villager Tapas & Wine, situat a la sortida del telecabina de Soldeu. L’actuació serà a les 21.30 hores. A més de la funció, el públic podrà degustar una selecció de tapes que ofereix el local. Després de la intervenció de Carbonell hi haurà un concert del grup Think Twice. El preu de l’esdeveniment és de 25 euros per persona, i s’ha de confirmar prèviament.



A principis dels anys 80 , Carbonell va formar un duo amb Pedro Reyes a Huelva, ciutat on residia. També va participar en el programa de televisió La bola de cristal, de TVE. L’any 1984 va formar el grup de música Los Toreros Muertos (amb el gallec Many Moure i l’argentí Guillermo Piccolini), banda que va estar activa fins a l’any 1992, amb cançons que es van convertir en un fenomen popular com Mi aguita amarilla.



Després de l’època musical, Carbonell va començar a col·laborar amb El Gran Wyoming en programes de televisió com La noche se mueve, El peor programa de la semana o el popular Caiga quien caiga, en què feia de reporter de carrer fent preguntes a polítics i famosos. Alhora també feia d’actor en diferents pel·lícules del cinema espanyol i va ser el director de la pel·lícula de 2004 Atún y chocolate. Més tard va ser actor a les sèries Hospital central i Gym Tony.



El polifacètic actor i músic va escriure, amb Eva Salmerón, la novel·la Sinsáhara (Editorial Santillana). Carbonell també va ser reporter a Cuatro i va col·laborar al programa Buenafuente, a Antena 3. També ha estat jurat del talent show Tu sí que vales, i concursant a Splash! Famosos al agua.