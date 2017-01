Notícia Programació de primer nivell a l’agenda cultural de la Seu El Petit de Cal Eril, Pepa Plana, Montserrat Carulla i els tributs a Rubianes i Eugenio formen part del cartell Tributo a Rubianes

Una cinquantena de propostes que van del teatre a la música, passant per les exposicions, així com les propostes culturals de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat formen part de l’agenda d’activitats culturals de la Seu d’Urgell de la primera meitat de l’any.



La regidora de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, juntament amb el director de cultura i el tècnic de programació, Albert Galindo, i Andreu Campillo, respectivament, van presentar ahir les activitats culturals programades que tindran lloc entre els mesos de gener a juny a la capital alturgellenca.



«Noms propis de l’escena teatral i musical del país com el cantautor El Petit de Cal Eril, el violinista Gerard Claret, la pianista i compositora Clara Peya, la pallassa Pepa Plana o la gran actriu Montserrat Carulla són alguns dels artistes que passaran per la Seu d’Urgell en aquest primer trimestre de l’any 2017», va anunciar Mireia Font en la roda de premsa de presentació de l’agenda cultural.



La regidora de Cultura també va explicar que s’està treballant amb el sector de la restauració de la ciutat perquè els establiments que hi vulguin participar puguin oferir uns sopars anomenats Pim-pam just abans de l’inici dels espectacles. Aquesta iniciativa pretén que el públic pugui menjar alguna cosa abans d’assistir a una obra de teatre o a un concert de manera ràpida, i amb productes del territori.



Alhora, la presentació de l’agenda cultural va ser amenitzada musicalment pel professor de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, Ricard Viliella, que va interpretar diverses peces al piano.



Propostes teatrals / L’agenda cultural de la Seu d’Urgell aposta, novament, per un ampli repertori pel teatre, tant infantil i familiar com pel públic adult que va del drama a l’humor. Així, el primer espectacle que tindrà lloc aquest mateix dissabte, 28 de gener, emmarcat dins del cicle de Teatre Familiar, amb Canta’m un conte, a càrrec de la Companyia del Nyiguit.

El dissabte 25 de març la Companyia Anna Roca ens portarà Les sabates noves de l’Emperador. El dissabte 29 d’abril el famós pallasso Marcel Gros ens presentarà el seu espectacle Contes amagats.



Aquests tres espectacles per a tots els públic s’iniciaran a les sis de la tarda, al Teatre Cine Guiu. El preu de l’entrada és de 5 euros.



D’altra banda, el teatre adreçat al públic adult s’inicia el pròxim dijous 2 de febrer, a les deu de la nit, el Teatre Cine Guiu de la Seu d’Urgell tindrà lloc l’estrena de Un leñador no es un diseñador amb Juan Cállate.



D’altra banda, la veterena i reconeguda actriu Montserrat Carulla portarà, el dissabte 18 de febrer, a les set de la tarda, Música de les paraules. Un passeig per l’amor a la vida, a l’ofici i al país un espectacle intimista, tendre i divertit alhora. Una autèntica delicatessen amb la lectura de reflexions pròpies i poemes de Palau i Fabra, salvat Papasseit, Calders, Verdaguer, Miguel Hernández i Machado, entre molt d’altres, amb un acompanyament musical en directe a violí i piano, a càrrec de Neus Soler.



Tres monòlegs / La programació teatral també compta amb el cicle anomenat Amb “H” d’Humor amb els monòlegs d’Andrés Torres, còmic que forma part de l’equip d’Aruscitys a 8TV, (dijous 2 de març); Meugenio, reubicant al geni (dijous 30 de març) i Tributo a Rubianes (dijous 27 d’abril). Els tres monòlegs tindran lloc al Teatre Cine Guiu de la Seu d’Urgell, a les deu de la nit. El preu de l’entrada anticipada és de 10 euros, i 12 a taquilla.



Quant a l’escena, el grup de teatre local A tota teta torna aquesta temporada amb un nou espectacle d’humor, encara per titular, que s’escenificarà el divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12 de març, al teatre del col·legi La Salle.



Les ofertes teatrals de la temporada seguiran amb l’obra Fred, producció teatral de l’Escena Nacional d’Andorra, drama localitzat a l’Andorra dels anys 40. L’obra tindrà lloc el dijous 6 d’abril a les deu de la nit a la sala Sant Domènec. El preu de l’entrada anticipada és de 8 euros, mentre que a taquilla en costarà 10.



La programació teatral d’aquest primer semestre de l’any el tancarà el dijous 4 de maig, l’espectacle Paradís pintat, protagonitzat per Pepa Plana on fa una reflexió sobre els corrents migratoris al llarg dels temps. Serà al Teatre Cine Guiu, a les deu la nit. El preu de l’entrada anticipada és de 10 euros, 12 a taquilla.



Oferta musical / Un altre plat fort de l’oferta cultural de la Seu d’Urgell són els concerts que ens oferiran diferents estils musicals. Si el passat diumenge va ser l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell que va delitar al públic urgellenc amb un concert gratuït a la sala Sant Domènec, el pròxim dijous 9 de febrer serà el torn de la música d’autor d’El Petit del Cal Eril que ens presentarà el seu darrer disc, La força. El concert del cantant i compositor de Guissona tindrà lloc a la sala Sant Domènec, a les deu de la nit. El preu de l’entrada és de 10 euros, 12 a taquilla.



La música clàssica també té un espai a l’agenda cultural amb el concert del violinista andorrà Gerard Claret, el divendres 24 de febrer, a les vuit del vespre, a la sala la Immaculada. El concert, d’entrada gratuïta, que servirà amb a concert inaugural del Conservatori de Música dels Pirineus.



El dissabte 18 d’abril hi haurà concert de jazz My old flame amb Marco Mezquida i Manel Fortià, piano i contrabaix, que conformen un duet explosiu i gens convencional. Per la seva part, la polifacètica Clara Peya, pianista i compositora, ens portarà el dijous 20 d’abril, el seu concert Oceanes, un homenatge a les dones a través de l’aigua. Ambdós concerts tindran lloc a la sala Sant Domènec, a les deu de la nit. El preu de l’entrada anticipada és de 8 euros, 10 a taquilla.



Exposicions a la Cuina / L’agenda cultural per aquest primer trimestre de 2017 també inclou, com ja és habitual, una programació d’exposicions que tenen lloc a la sala La Cuina, situada al centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell.



En aquesta sala, fins el 31 de gener es pot visitar la mostra de fotografia Moda de Ricard Lobo. Seguirà la programació l’exposició Pintures, mostra de pintura d’Àngela Escolies, que es podrà visitar del 3 al 26 de febrer. Del 3 al 30 de març serà el torn de l’exposició de gravats de Santi Llorens.



Del 5 d’abril al 7 de maig, el públic urgellenc podrà visitar a la sala La Cuina l’exposició-instal·lació Menús de Guerra de la Fundació Caixes Catalanes.



Finalment, de l’11 al 31 de maig s’instal·larà el mural col·lectiu que realitzaran diferents autors, mentre que del 5 al 23 de juny quedaran exposats els treballs de dibuix, aquarel·la, pintura, fotografia, cistelleria, entre d’altres modalitats, dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell.