Ull-Nu es «professionalitza» i creix en activitats i personalitats

El Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus, l’Ull-Nu, cerca «professionalitzar-se», tal com va destacar ahir el director del festival, Hèctor Mas. Mas també va explicar que aquest any s’ha arribat al màxim pel que fa a la programació, tenint en compte «la dificultat que suposa aixecar un festival professional amb gent que no s’hi dedica l cent per cent» perquè té altres compromisos laborals.

En aquest sentit, enguany es presentaran propostes com: la projecció de Tiburón a la llacuna central de l’espai termolúdic de Caldea; una xerrada a càrrec del redactor del programa televisiu Salvados, Santi González; una nova secció per a professionals del món de l’audiovisual en què es debatrà amb experts com poder tirar endavant un projecte propi, i una xerrada de dos dels més importants especialistes d’efectes especials de maquillatge (David Martí i Montse Ribé), guanyadors d’un Oscar pel seu treball al film El laberinto del fauno, segons va informar l’ANA.



Per acabar, el mateix dissabte de l’entrega de premis s’ha convidat a dos membres de l’empresa Playground per realitzar una ponència sobre el seu innovador format vídeo que ha revolucionat les xarxes socials.



El festival va començar a gestar-se fa ara 12 anys, i tal com va matisar el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, després de molts «nervis, esforç i tenacitat» s’ha convertit en un esdeveniment ja consolidat. Per demostrar-ho, ahir es va presentar el programa d’activitats que tindran lloc entre el 14 i el 18 de febrer.



A banda de les propostes comentades, durant el festival es projectaran els 30 curts finalistes seleccionats d’entre els més de 400 que s’hi han presentat, i que estan repartits en cinc categories: animació, documental, videoart, ficció i videoclip. Entre els finalistes hi ha duess propostes andorranes, els videoarts de Susanna Ferran i de Jessone Morillon.

D’altra banda, les votacions del jurat i del públic es complementaran en l’edició d’enguany amb la possibilitat de fer-les en línia.



Com cada any, hi haurà els premis de 800 euros per als guanyadors i en aquesta edició, el festival aspira a ser alguna cosa més, sobretot després que l’any passat se signés un conveni entre el Govern, el Comú d’Andorra la Vella i el propi Ull-Nu, perquè l’esdeveniment audiovisual caminés per si sol sense tutela, únicament amb col·laboracions.