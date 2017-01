El certamen ‘L’Andorra dels paisatges’ se centra en les activitats de neu

El concurs de fotografia digital L’Andorra dels paisatges arriba a la cinquena edició. L’esdeveniment, organitzat pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat a través del Centre Andorra Sostenible i MoraBanc, s’emmarca enguany en una única temàtica: les activitats de neu.



La proposta, que forma part de les accions de la nova Estratègia nacional del paisatge d’Andorra 2016-2020, vol contribuir, a través de la fotografia, «a promoure el coneixement, la sensibilitat i el respecte envers els paisatges dels ciutadans del país i dels turistes que ens visiten», segons ha informat el Govern. Fins al 17 d’abril es podran presentar fotografies a la categoria Instagram amb l’etiqueta #landorra, mentre que les imatges de càmera digital es recolliran fins el 21 d’abril al Centre Andorra Sostenible.



El premi de la categoria càmera digital consisteix en un iPad ofert per Morabanc, i hi haurà un premi especial de fotografia d’esquí, ofert per Ski Andorra que consistirà en un forfet de temporada. La categoria Instagram premiarà una fotografia cada mes, i el premi serà un sopar per a dues persones, una entrada doble per veure el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, o una entrada doble per als espectacles de la Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella, de MoraBanc.