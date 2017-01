El Govern tindrà enllestit l’esborrany de la Llei de la infància a l’abril

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar ahir que s’està treballant a fons en la nova Llei de la infància, i que de cara a l’abril es preveu tenir enllestit l’esborrany.

Espot també va especificar que calia una «modernització» en relació a aquesta legislació. L’actual llei data de l’any 1996, «i malgrat que ha fet molt bona feina i ha servit molt fins ara, en alguns aspectes ha quedat obsoleta, sobretot si es té en consideració la realitat social actual, que és molt diferent a la de fa 20 anys».



La nova llei es farà des de la perspectiva d’Afers Socials, «per tant, aportarà elements jurídics per combatre, prevenir i erradicar totes aquelles situacions de risc amb què es puguin trobar els infants i els adolescents» del Principat, per tant, «abraçarà una franja d’edat amplia, des dels recent nascuts fins als 18 o 21 anys».



A més, Espot va detallar que es farà una regulació «molt més moderna de les adopcions nacionals i internacionals, perquè a hores d’ara es regeixen per la legislació del 96» i un cop feta la nova llei, passaran a estar sota el paraigua d’aquesta.



Competències conjuntes / Tot i que amb la nova norma no s’incidirà en les competències d’Educació o Salut, sí hi haurà relacions conjuntes per conformar alguns aspectes de la llei i es faran diverses comissions per elaborar el text a partir d’experts i professionals del sector.

Conciliació laboral i familiar / Un dels factors que podria o hauria d’incloure la nova llei, segons la psicòloga Magda Mata (creadora de l’estudi Infants en perill a Andorra), és la conciliació laboral i familiar dels pares. En les 30 entrevistes que ha realitzat Mata per elaborar l’estudi, es denota que hi ha «dificultat» en aquest àmbit, sobretot en els casos de malaltia dels infants.