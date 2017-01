El Govern entra com a membre a l’Associació Carnet Jove

La incorporació del Govern com a membre associat de l’Associació Carnet Jove Andorra suposarà un increment de la representativitat de l’ens tant al Principat com a fora d’aquest. Després d’expressar la voluntat de formar part de l’associació, aquesta va aprovar la incorporació de l’Executiu en la darrera assemblea, arribant a un total de vuit socis, juntament amb els set comuns que ja en formaven part.

D’aquesta manera, els diferents projectes que té entre mans i que té la voluntat de desenvolupar en el futur, com ara el Carnet Internacional d’Estudiant, gaudiran d’un suport molt important a nivell institucional que es traduirà en una major rapidesa i viabilitat de realització.



D’altra banda, segons va informar el Govern, l’acord respon al compromís compartit del Govern i de l’associació de promocionar serveis i activitats d’àmbits molt diversos, entre els quals es compten la informació, la mobilitat, l’autonomia dels joves i la seva participació dins de la societat.

Més d’una dècada / Segons Marc Pons, cònsol menor d’Andorra la Vella i president de l’associació, el fet de tenir un ens públic al darrere «és molt important per garantir la pervivència i la funcionalitat de l’entitat». A més, va expressar que el fet d’haver-se constituït com a associació fa més d’una dècada «va ser un fet molt important», ja que abans era un col·lectiu sense personalitat jurídica. El seu finançament està basat en les quotes que aporten els diferents socis que en formen part (els comuns i, ara, el Govern), els quals aporten la quantitat de 7.000 euros anuals, a banda dels ingressos que puguin venir per part de patrocinadors en la celebració d’esdeveniments o en la realització de projectes. Pel que fa a l’apartat financer, Pons va explicar que ara mateix «s’està negociant un nou contracte amb Crèdit Andorrà, que és l’entitat que fins ara gestiona aquest àmbit».



Recordem que aquest projecte va néixer als anys 80 gràcies a la iniciativa del Comú d’Andorra la Vella i compleix aproximadament tres dècades en actiu, contribuint a que molt joves del país puguin gaudir de moltes de les activitats i esdeveniments que tenen un cost massa elevat per al seu nivell adquisitiu. Forma part del European Youth Card Association (EYCA), un projecte que està present a més de 40 països i que reuneix 80.000 avantatges per a totes aquelles persones que gaudeixin de la targeta.



Recordem que sol·licitar el Carnet Jove té un cost de tan sols 4 euros (amb vigència d’un any) i s’ha d’abonar la mateixa quantitat cada vegada que es vulgui renovar. A més, existeix una app per al mòbil que permet consultar les novetats i descomptes i participar en els concursos que es proposen.