El Mundial júnior reuneix els seixanta millors ‘riders’

Per tercer any consecutiu Grandvalira acull el Campionat del Món júnior. Una seixantena de riders entre els quinze i els divuit anys es jugaran els títols en les especialitats d’esquí i surf de neu. La competició es disputa el 5 de febrer.



Les darreres nevades permeten que l’esdeveniment es pugui desenvolupar a la localització clàssica, al pic Alt del Cubil del sector d’Encamp. Àlex Antor, representant de l’staff tècnic de l’estació, exposa que «a dia d’avui la cara presenta perfectes condicions amb un gruix de neu acumulat d’uns 170 centímetres. La part baixa està en molt bon estat i l’alta estarà a punt per competir gràcies a les nevades previstes pels pròxims dies». Entre els participants hi són presents els andorrans Guim Campeny, Tommy Moreno i Pep Naudi. Aquest últim defensa el títol en surf de neu i buscarà revalidar-lo. Moreno espera tenir una actuació més destacada que no pas en la darrera edició: «L’any passat em vaig posar molta pressió i les coses no van sortir massa bé. Aquest any vaig a donar-ho tot però sobretot gaudint de cada baixada».



La prova es desenvolupa diumenge de la setmana vinent a partir de les 9.00 hores. Si les condicions meteorològiques no permeten que es pugui disputar, s’anirà ajornant pels dies següents. La jornada abans de la competició, els participants tindran l’oportunitat d’inpeccionar la zona per on hauran d’efectuar el descens. Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa, assenyala que «aquesta nova edició representa la culminació de la nostra aposta per una modalitat que no para de guanyar adeptes cada any. Grandvalira es vol convertir en un referent internacional organitzant competicions d’alt nivell i oferint serveis i activitats als nostres clients per a que puguin experimentar l’adrenalina del fora pista en primera persona».