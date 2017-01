Notificats 71 nous casos de grip en tan sols una setmana

En tan sols una setmana, entre el 16 i el 22 de gener, el Ministeri de Salut ha rebut la notificació de 71 nous casos de grip. La incidència de la malaltia, des del 3 d’octubre passat, s’eleva ja a 525 casos, 285 dels quals registrats en dones i 240 en homes. Del total, hi ha hagut 44 persones que han hagut de ser hospitalitzades, entre les quals s’han obtingut 43 mostres positives a la grip A, informa l’ANA.

Per setmanes, la primera de l’any 2017 va registrar 118 casos i, de moment, ha estat la setmana amb més incidiència pel virus gripal. Dels 118 casos, 62 han estat constatats a les consultes mèdiques i 56 al servei d’urgències. Pel que fa a la setmana compresa entre el 16 i el 22 de gener, en què s’han registrat 71 casos, en 49 ocasions van ser notificats a consultes mèdiques i 22 a urgències.



Per grups d’edat, la major incidència s’ha donat en la franja infantil, entre els 5 i els 9 anys, en què s’han registrat 51 dels 525 casos notificats. La següent franja d’edat amb més afectació ha estat la de les persones entre els 35 i els 39 anys, en què s’han notificat 45 casos. 44 notificacions s’han situat entre els 45 i els 49 anys, i n’hi ha hagut 40 estan tant a la franja d’1 a 4 anys com a la dels 30 als 34 anys.

Quant a les 44 persones que han requerit d’hospitalització, 27 tenien més de 64 anys, seguides de les que en tenen entre 45 i 64 (14 casos) i dues entre els 0 i els 4 anys. També hi ha hagut un cas entre els 25 i els 44 anys d’edat.



La taxa d’incidència per a la setmana del 16 al 22 de gener ha estat de 91,6 per 100.000 habitants, molt per sota dels 152,3 registrada la primera setmana de gener.



DADES D’URGÈNCIES / Segons el cap del Servei d’Urgències i del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), Josep Gómez, durant les festes de Nadal d’enguany es van atendre 152 casos de grip, mentre que per les festivitats del 2015-2016 només es va registrar un cas. Enguany, les xifres demostren que el virus de la grip ha afectat amb força la població, ja que la vacuna no ha estat efectiva amb la mutació d’enguany. Gómez ha explicat a EL PERIÒDIC que hi ha «múltiples virus de la grip, i la vacuna cobreix un ventall de virus probables. L’Organització Mundial de la Salut intenta preveure quins virus afectaran la població i llavors fa la vacuna amb un any de previsió, però, de vegades, es pot deixar algun tipus de virus sense cobrir i aquest és el que veritablement fa mal». El pic de la grip, però, ja s’ha superat.



Tot i això, el doctor va remarcar que és important vacunar-se, «perquè no es comença cada any de zero. Els ciutadans que es van vacunant o han patit la grip en altres ocasions tenen una memòria immunològica, i aquest fet ajuda a l’hora de lluitar contra la malaltia». Per tant, «ens hem de vacunar, i sobretot les persones que recomana l’OMS, així també disminuïm la incidència de la malaltia en els demès».