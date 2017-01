El conveni entre la CASS i els metges es prorroga tres mesos

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA) han firmat una addenda al conveni vigent entre els dos ens per prorrogar-lo tres mesos, «amb l’objectiu de disposar del temps suficient per consensuar els continguts del nou acord», segons va informar ahir la CASS.



La parapública argumenta que «el nou Conveni Marc pretén adequar les relacions entre els metges i la CASS per adaptar-les al nou escenari definit per la reforma sanitària empresa pel Govern d’Andorra amb l’objectiu de reduir el dèficit sanitari i assegurar una atenció sanitària de qualitat».



Un conveni acordat entre els facultatius que exerceixen al país i la CASS garanteix la cobertura sanitària. El document és el que marca el barem de preus per cada acte mèdic i el que impedeix, per tant, que cada metge pugui posar lliurement una tarifa. L’acord va ser trencat per part de la CASS el passat mes de novembre «com a pas previ per iniciar la redacció d’un nou conveni», assegura l’entitat de la seguretat social.



El nou conveni entre la CASS i els metges inclourà una sèrie de canvis al sistema de sanitat impulsats per la reforma sanitària que lidera el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany.