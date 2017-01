Naudi avisa sobre els visats per entrar a la UE: «La Comissió vol tancar l’acord el juny vinent»

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) no té clar que Andorra no estigui en la llista de tercers països que requeriran un visat per entrar a la Unió Europea a partir del 2020, segons la proposta del Consell d’Europa del 16 de novembre de l’any passat de crear el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (Etias, en anglès), que vindria a ser un sistema d’entrada similar al que s’aplica actualment per exemple als Estats Units. Tot i tractar-se d’un acord que entrarà en funcionament a partir del 2020, el grup que lidera Jaume Bartumeu assegura que ha aparegut un nou document del Consell Europeu, amb data de 15 de desembre del 2016, que reclama a aquest assumpte la catalogació de prioritària i que «vol que estigui enllestit i signat abans del juny del 2017», segons va detallar Victor Naudi.



El conseller general del partit va posar en dubte la condició d’Andorra, que aquest rotatiu confirmar el dilluns passat: «La voluntat de rapidesa amb què volen actuar ens preocupa perquè no hi ha la certesa que Andorra estigui exempta. Hi ha elements que fan pensar que no». I en conseqüència ha fet entrar una pregunta a la sindicatura demanant una informació clara i concisa al respecte, perquè segons va reiterar en més d’una ocasió: «El ministre Saboya en cap cas ha fet una afirmació clara de què Andorra no és un tercer país per a Europa». Per això reclama «saber quina informació té el Govern i quines accions pensa seguir al respecte».



Joan Marc Miralles va tirar més llenya al foc afegint: «El neguit ens fa pensar que no tenim el mateix estatus que Mònaco i San Marino», els quals tampoc formen part de la Unió Europea però no surten a la llista de tercers països. «Som un país turístic i ens interessa, ens va el futur. Ara s’estan decidint coses al Consell d’Europa i no valdrà plorar al 2018 o el 2019». Segons el redactat, per als tercers països demanar el visat costarà cinc euros i tindrà una vigència d’un lustre. Seguint la línia del discurs del secretari general, Naudi va deixar clar que «que no s’apliqui fins el 2020 no vol dir que no es pugui tancar-se abans l’acord, com insta el document, així que si hi ha alguna dificultat ara, hi ha temps per resoldre-la sense que aparegui l’alarmisme. Sinó són 28 països que s’han de coordinar a través de les seves fronteres» i serà més complicat reaccionar.



Fent un background de la situació, diversos mitjans espanyols van publicar fa dos mesos que el Principat estava en la llista de països que requerien el visat per travessar les fronteres amb els països membres de la Unió Europea i el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va haver de sortir a la palestra desmentir la notícia deixant clar que es tractava de pàgines web no oficials i que Europa havia tingut en compta la situació d’Andorra de país exempt.