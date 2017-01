Notícia El Govern no va comptar amb les associacions per al canvi de barems La FAAD s'ha mostrat molesta, sobretot, pel fet que es tramités per la llei de pressupost Cartel de la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), situada a Andorra la Vella. Autor/a: EL PERIÒDIC

Després de l’anunci de la proposta del Govern per canviar els barems d’accés als ajuts socials, la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitats (FAAD) va expressar ahir el seu desacord a EL PERIÒDIC, després que el Partit Socialdemòcrata (PS) també expressés la seva plena disconformitat en una reunió que van mantenir totes dues entitats la setmana passada. Tot i que, tal com va expressar el gerent de la FAAD, Jacint Risco, dimecres passat es van reunir amb el ministre Espot –titular d’Afers Socials– per parlar dels canvis, el que considera més greu és «que no s’hagi informat les associacions afectades d’aquesta modificació», i que aquesta s’hagi fet «a través de la llei de pressupostos».



Aquesta forma de procedir, però, no ve de nou, i és que ja l’any 2016 es va realitzar una modificació de l’article 32 de la llei sense informar tampoc a cap associació. Llavors, el canvi –tot i que va ser molt lleu– va consistir en modificar el llindar d’accés als ajuts socials amb tan sols arribar als 100 punts segons l’escala d’adjudicació actual –mentre que abans calia superar aquest centenar de punts.



Canvi de barems / Pel que fa al canvi de barems actual, la modificació es basa, principalment, en l’ampliació de dos a tres categories a tenir en compte per accedir als ajuts: mentre que abans només es tenia en compte la propietat de mobles i immobles, ara també s’inclourà la financera (el ministre Espot, a més, va explicar que la superació dels límits en dues d’aquestes tres categories n’exclourà l’accés).



Per explicar-ho més fàcilment, ara mateix, tal com va explicar Risco, la negació a les ajudes s’estableix quan tens una segona residència per un valor de més de 540.000 euros (bé immoble) o una sèrie de propietats que, totes sumades, sumen més de 120.000 euros (béns mobles). Ara, però, el valor de la segona residència es rebaixaria fins als 120.000 euros, el dels béns mobles ho faria fins als 60.000 euros i, en el cas del nou barem financer, tenir més de 18.000 euros al banc també implicaria l’exclusió de l’accés a les ajudes (recordem que es tracta de xifres aproximades ja que els valors depenen d’una sèrie de multiplicacions tenint en compte del llindar econòmic de cohesió social o LECS). A més, aquests canvis també eliminen el sistema de punts vigent fins ara, que anava del 0 al 100 i determinava en quina mesura es tenia dret als ajuts.



Ronda parlamentària / Així doncs, després de reunir-se, primer de tot, amb el PS (que presentarà una esmena de supressió) i, després, amb la resta de grups polítics (incloent el Govern, en la reunió esmentada anteriorment amb el ministre Espot), Risco va manifestar que «estan pendents de la seva resposta per manifestar la posició que prendrà la FAAD» en relació a la problemàtica. En aquesta línia, en un reunió celebrada dilluns al vespre després de la darrera trobada amb els grups parlamentaris, la federació va decidir esperar fins a finals de setmana per emetre un comunicat oficial, quan està previst que els diferents partits els donin resposta a les accions que duran a terme.



Presidència / Quant a la substituta d’Agustina Grandvallet al capdavant de la federació, Risco va afirmar que, tal com resen els estatuts, «aquesta funció està sent desenvolupada per la vicepresidenta», Anna Parramón. Tot i això, caldrà la ratificació oficial per part de l’assemblea el proper 6 de març, quan es formalitzarà la successió del càrrec.