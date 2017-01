Notícia S’inicia la col·locació de la malla protectora a Tresponts Les obres obliguen al pas alternatiu de cotxes i duraran 4 mesos Els camions que estan duent a terme la col·locació de les malles. Autor/a: RàdioSeu

Els treballs d’urgència per garantir la seguretat a la C-14 al pas pel congost de Tresponts segueixen avançant. Aquests dies ja ha començat la instal·lació de les noves malles protectores i pantalles a la zona on s’ha localitzat els darrers despreniments de rocs. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha destinat una partida d’1,5 milions d’euros per a aquesta actuació.



Els treballs els fa l’empresa especialitzada Solutima, que preveu fer cinc trams de pantalla tot perforant la roca fins a 5 metres de profunditat. La setmana passada ja va començar a treballar en dos dels trams i, quan estiguin tots completats, instal·laran les malles. Prèviament, al començament d’aquest mes es va desbrossar la zona. Els treballs requereixen la presència d’un camió que ocupa un dels carrils, motiu pel qual es dóna pas alternatiu de trànsit a la C-14 al llarg del dia. Es preveu que les obres s’acabin en un termini de quatre mesos.



Aquesta intervenció es fa paral·lelament a la tramitació del projecte del túnel de Tresponts, després que les obres ja van sortir a licitació el mes passat amb la publicació al DOGC. Segons les previsions del Govern, les obres s’adjudicaran a la segona meitat d’aquest any i, després de passar tràmits com ara l’exposició pública i el període d’al·legacions, les obres començaran la tardor vinent. El pressupost és de 48 milions d’euros segons informa RàdioSeu.