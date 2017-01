Menjar bé per tolerar millor

No menjar és l’inici dels molts dels mals, o el que vindria a ser el mateix, una dieta sana i saludable és un dels béns bàsics de l’ésser humà. Tot va millor quan l’alimentació és correcta. També per als malalts de càncer. És per això que l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i Fundació Alícia, sota el matalàs econòmic de VallBanc, organitzaran el dissabte de la setmana vinent –4 de febrer– unes jornades centrades en la gastronomia amb motiu del dia mundial contra aquesta malaltia.



Es tracta d’una activitat lúdica i didàctica alhora que es farà al Comú d’Escaldes-Engordany. A les onze del matí hi haurà una xerrada farcida de consells i centrada en recordar que omplir l’estómac adequadament no cura, però que sí ajuda a que el tractament sigui més efectiu i també a tolerar millor els efectes secundaris.



I una hora més tard, a posar-se el davantal i compartir fogons amb Marc Puig-Pey, un xef de pretigi internacional que va estar 17 anys a El Bulli i que serà el professor d’una classe pràctica per elaborar alguns plats de fàcil elaboració i saludables juntament amb Elena Roura, directora de l’àrea de salut i hàbits alimentaris de la Fundació Alícia. Tothom, no només els malalts de càncer, poden ser partíceps d’aquesta iniciativa. És tan fàcil com un escriure un correu electrònic a info@assandca.com o fer una trucada a l’associació (+376 366 650) per formalitzar la inscripció. Les places, atenció, estan limitades a 60 persones.



Per al president d’Assandca, Josep Saravia, aquesta activitat servirà com una de les moltes vies «per divulgar una malaltia encara avui en dia molt estigmatitzada per a molta gent». Hi ha qui, per por, no ho reconeix o no ho exterioritza. «Això no és bo», sosté Saravia. No ajuda a combatre-la. Així que ja hi ha un motiu més per plantar-li cara i deixar-se ajudar, d’una manera divertida i interactiva. Si es pot, millor en companyia, ja que per a la Fundació Alícia l’entorn d’un malalt de càncer també juga un paper molt important en el dia a dia de la batalla.

Juga el Barça

Aquesta jornada de nutrició i dietètica és un compte pendent que l’Assandca arrossega des de fa un parell d’anys. Llavors també va organitzar una jornada similar, «però va ser entre setmana i aquell dia jugava el Barça», rememora Saravia, «i no va tenir una bona resposta», reconeix. El futbol no s’atura i el 4 de febrer també juga el Barça, a casa contra el Bilbao. Però és al es 16.15 hores. Després de la jornada i un bon àpat, el partit es veu millor. No hi ha excusa.