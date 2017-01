Realitat virtual i augmentada al 8è Saló del Videojoc

La vuitena edició del Saló del Videojoc i Internet arriba els propers 17, 18 i 19 de febrer amb importants novetats, entre les que es compta la gran aposta per la realitat virtual i la realitat augmentada, per a les que es dedicaran, de forma exclusiva, quatre i tres zones tematitzades respectivament. Aquest any, a més, a banda del Prat del Roure, s’ampliaran els espais a la illa Carlemany i a una zona coberta per un envelat a la plaça dels Coprínceps, situada a la part alta de Vivand.



La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va agrair a l’organització la confiança dipositada en el comú per organitzar un any més el festival a la parròquia escaldenca, i va valorar molt positivament l’esperit de «renovació» que any rere any es desprèn d’un esdeveniment que cada cop atrau a més públic», especialment pel que fa als més joves. La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres, Susagna Venable, va explicar que la col·laboració de Vivand contribuirà a poder celebrar «una cacera de Pokémons en un espai exterior cobert, diversos tallers per a la canalla i tornejos de Cosplay», que es tracta d’una activitat en què els participants es disfressen dels personatges principals dels videojocs.

Realitat virtual / L’atracció de l’edició d’aquest any són les ulleres de realitat virtual, una novetat tecnològica que està revolucionant el món dels videojocs. En aquest espai, els jocs que podran provar els usuaris seran StarWars Battlefront, Batman Arkham, Drive Club i Resident Evil Kitchen (per a adults). En relació a la realitat augmentada, els jocs disponibles als tres espais assignats seran Chromville (en que els més petits podran fer un dibuix i veure’l en tres dimensions quan l’acabin de fer), Pokemon Go i Harry Potter.



D’altra banda, s’organitzaran diversos tornejos (a banda de la caça de Pokémons, en què hi haurà una PlayStation per al guanyador) presencials de divendres a diumenge i d’altres en línia, que ja van començar ahir (les semifinals dels quals se celebraran els dies del festival, com en el cas del joc League of Legends). A més, també s’instal·larà un espai de zona cooperativa en què podran estar interconnectades fins a 16 consoles , un reclam «de gran tirada per als joves, que podran jugar entre ells, cadascun amb el seu aparell», va explicar Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, durant la presentació de l’esdeveniment ahir a l’edifici comercial de l’empresa. A més, també va destacar la instal·lació de 25 ordinadors de tecnologia «puntera», que podran ser utilitzats pels assistents per jugar a les darreres novetats en jocs de PC.



Els més petits, per la seva banda, també podran gaudir d’un taller de creació de videojocs, i al Prat del Roure també s’instal·larà un camp de Laser Battle, una evolució tecnològica del Paintball en què, enlloc de pistoles de pintura, les armes tenen un punter làser que detecta l’armilla protectora dels rivals en pressionar el gatell.

Públic / L’esdeveniment està destinat a totes aquelles persones que vulguin participar en tornejos, provar les darrers novetats tecnològiques en videojocs o, simplement, passar un bon dia en família gaudint d’un espai on gran i petits conviuen i comparteixen moments de lleure en un ambient sa i festiu.

En total, l’edició d’enguany tindrà un cost «d’aproximadament 40.000 euros», va explicar Nadal, i es requereix la participació de deu voluntaris –dels quals ja s’han inscrit quatre–que contribueixin al correcte desenvolupament de les diverses activitats i a «mantenir un ambient de pau i tranquil·litat en tot moment».



La samarreta d’enguany tindrà un cost de dos euros i estarà disponible tant al saló com a l’agència comercial d’STA a partir del proper 7 de febrer. A més, en aquesta edició s’incorporarà la via ràpida, que consistirà en una cua exclusiva per a tots aquells assistents que vesteixin la samarreta, una mesura que, segons Nadal, «ja s’ha aplicat en altres festivals d’aquest caire amb gran èxit».