Les obres d’art d’interès nacional no hauran de pagar a la Duana

El Govern va aprovar ahir la modificació del Reglament d’aplicació de l’admissió temporal del Codi de Duana, pel qual les obres d’art que tinguin un interès cultural nacional no hauran de pagar la garantia del deute tributari que fins ara es gravava a totes les obres que entraven al país. Així doncs, l’exoneració de la garantia es farà efectiva per a l’admissió temporal d’aquestes obres per a la seva participació en exposicions públiques o privades al territori, les quals hagin estat aprovades i declarades d’interès per part del Ministeri de Cultura.



En aquest mateix sentit, es consideraran estratègic i d’interès general tots aquells projectes que, entre d’altres, reuneixin factors culturals, econòmics i turístics rellevants per al país, segons s’estableix en el comunicat oficial emès pel Govern. D’aquesta forma, aquest nou supòsit de supressió de la garantia s’afegeix als altres vuit casos que fins ara es contemplaven en el reglament.



Una de les instal·lacions que es veurà beneficiada d’aquesta nova modificació serà el Museu Thyssen Andorra, que es posarà en marxa el proper 16 de març i que, cada any, exposarà diferents obres que formen part de la col·lecció privada de la baronesa.



Recordem que el museu estarà ubicat a la planta baixa de l’Hotel Valira, establert a la parròquia escaldenca, i la primera exposició rebrà el nom d’Escenaris, mostrant un total de 26 obres pictòriques.