Les dones en estat vulnerable s’inclouen en el col·lectiu prioritari d'ajuts a l'habitatge

El Consell de Ministres va aprovar ahir la modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris. En el marc d’aquesta redefinició, el Govern ha decidit revisar la regulació i «millorar» les condicions d’accés als ajuts d’habitatges de lloguer, tot i que segons va detallar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es mantindrà el llindar per tenir dret a les prestacions.



Una de les novetats és que s’inclouen com a col·lectius «prioritaris» per accedir als ajuts a l’habitatge les dones en situació desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada i les dones víctimes de la violència de gènere i domèstica.

Beneficiaris d’un immoble / Tanmateix, els beneficiaris d’ajuts econòmics ocasionals podran accedir als ajuts per a l’habitatge de lloguer, fet que fins ara era excloent per a sol·licitar-los. A més, aquelles persones que tinguin béns immobles de propietat amb un valor inferior a 10 vegades el LECS (Llindar Econòmic Cohesió Social) personal anual, també podran accedir a aquests ajuts. Segons va detallar Espot, amb aquest darrer punt es fa referència als immobles d’un valor «inferior als 119.000 euros aproximadament».

Pauta general / Finalment, amb la modificació s’ha ampliat a totes les prestacions econòmiques el criteri que permet reduir el període anyal quan l’aplicació de la pauta general que determina els ingressos comporti perjudicis per a la persona sol·licitant. I és que la redacció del reglament en vigor podia comportar efectes negatius no desitjats que es corregeixen amb aquest canvi.

D’altra banda, Espot va destacar que la modificació del reglament té com a objectiu «dotar el sistema de prestacions socials d’una transversalitat més gran i simplificar la gestió», així com «adaptar els ajuts per a l’habitatge de lloguer a la realitat socioeconòmica actual».

Augment de les sol·licituds / El ministre portaveu, Jordi Cinca, va especificar ahir que durant la darrera convocatòria d’ajudes a l’habitatge de lloguer es van rebre unes 931 sol·licituds. I ara, «amb les modificacions i l’ampliació de les condicions per accedir a les prestacions, és possible que augmentin».

Partida pressupostària / En relació a la partida pressupostària, Cinca va detallar que malgrat la previsió d’increment de demandes, el pressupost destinat a aquests ajuts no creixerà. «Seguirà sent d’1.300.000 euros aproximadament». I és que les prestacions d’aquest tipus «no són garantides, són de concurrència, i quan s’esgota la partida no n’hi ha més. També per aquest fet hi ha criteris i prioritats a l’hora d’escollir als beneficiaris de les ajudes».