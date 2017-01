El Govern dona el tret de sortida a la caça del mufló

A través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el Govern va anunciar l’autorització de la caça del mufló al vedat d’Enclar, una zona on, a priori, estaria prohibida qualsevol activitat de caça amb la finalitat d’assegurar la protecció, la conservació i el foment de les espècies autòctones. Pel que fa a les destrosses ocasionades, el comunicat oficial resa que entre l’octubre del 2015 fins a l’actualitat s’han enregistrat nombroses declaracions de danys.



Malgrat tot, i d’acord amb l’article 2 de la Llei de vedats (s’estableix la possibilitat d’acordar la captura de determinades unitats en les condicions i formes establertes per la via reglamentària), l’espècie del mufló passa a ser considerada regulable per la possibilitat de causar danys a les activitats agrícoles, forestals o a la flora en general als vedats de caça. Vist que les batudes administratives realitzades no han permès minimitzar els danys a les activitats agrícoles i forestals al vedat de caça d’Enclar, concretament a la zona d’Aixàs, s’estableixen com a necessàries actuacions addicionals. La regulació d’aquesta espècie, però, únicament es pot efectuar mitjançant batudes amb gossos.



La regulació de l’espècie del mufló (Ovis musimon) es pot dur a terme mitjançant operacions puntuals i/o tirs nocturns per part dels membres del Cos de Banders d’acord amb la Comissió Tècnica del Vedat de Caça. Les peces capturades queden en propietat del ministeri responsable de la caça, que en decideix la destinació final.

Espècie reviscuda / El mufló europeu es pot trobar a moltes parts d’Europa. Es va extingir fa mil·lennis del territori continental a causa de la caça excessiva i els canvis climàtics, quedant relegat a les illes de Còrsega, Sardenya i Xipre. En segles posteriors va tornar al continent de la mà de l’home, on es va adaptar perfectament, fins al punt que avui en dia és una espècie en expansió, sobretot a les zones muntanyoses, com és el cas d’Andorra i la serralada pirinenca.