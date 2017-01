Edgar Montellà dóna el salt a l’Europeu i l’Espanyol

Els resultats de la temporada passada i el suport dels patrocinadors permet a Edgar Montellà tenir un programa ambiciós per aquest any. Participarà en diferents campionats de muntanya, entre els quals l’Europeu i el d’Espanya, a més de repetir experiència en el català, on anirà a adjudicar-se el títol després de la tercera plaça assolida la temporada passada.



El component del programa de joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) afronta un curs amb un monoplaça «més potent, amb més prestacions» que el que tenia, indica Montellà, on hi ha «una gran diferència amb el motor, que està més evolucionat». Completarà el calendari del Català,composat de 9 curses. Dues d’aquestes seran també puntuables per a l’Espanyol i en aquest calendari hi serà present en dues més, a més de fer-ho en dues del Trofeu dels Pirineus i de l’Europeu, amb proves a Portugal, Astúries i França. Aquesta última serà al Mont-Dore, una de les curses més prestigioses de l’especialitat a nivell internacional. Aquest curs al Català «anem a buscar la victòria», mentre que a l’Espanyol ser «entre els cinc primers ens permetria estar més que satisfets». De cara al 2018 l’objectiu és fer tot el Nacional per després poder aspirar a fer complert el continental.



El programa que ha aconseguit tancar «és ambiciós però necessari», admet el pilot, per poder seguir progressant en la seva carrera. El fa possible amb el suport dels patrocinadors i perquè el curs passat amb el monoplaça «ens vam adaptar molt bé». Estrenarà temporada el 19 de febrer a Alcover en el Català. També serà present a la Pujada Ordino-Arcalís, que es desenvoluparà el 30 de setembre i l’1 d’octubre. L’ACA va haver de quadrar les dates tenint en compte que és puntuable per al Campionat de França de Segona Divisió, el d’Espanya i Catalunya.