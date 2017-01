Notícia L’AREB farà nous traspassos de comptes de BPA a VallBanc El ministre Cinca explica que la verificació dels documents continua el seu procés L’oficina de VallBanc a l’avinguda Carlemany. Autor/a: TONY LARA

Continua el degoteig de traspassos de comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA) a VallBanc. L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) farà una nova migració de clientela quan en tingui una massa suficient, segons va verificar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca. El procés de verificació dels comptes que queden a BPA segueix, de manera que a mesura que la clientela va aportant la documentació requerida i aquesta és verificada, el seu dossier a BPA es tanca i el seu compte ja pot fer el salt a Vall Banc, l’entitat bancària sorgida del traspàs dels actius lícits de BPA, la banca intervinguda i, posteriorment, dissolta.



Amb tot, el traspàs no és automàtic ja que es va fent en grup. Per exemple, a finals de l’any passat es va fer un bolcat a VallBanc de 600 comptes procedents de BPA per un valor d’uns 80 milions d’euros. De fet, ja s’han executat tres traspassos de comptes, tots l’any passat: l’abril, l’octubre i el desembre. Encara no hi ha data per a la pròxima migració que, probablement, no serà l’última ja que el procediment segueix el seu curs. Compte verificat, compte que es traspassa.



Després de l’anàlisi de tots els clients de BPA, un per un, realitzada per l’auditora PriceWaterHouseCoopers (PwC), l’abril de l’any passat es van passar a la nova entitat el 92% dels clients de BPA, considerats aptes. Del 8% dels comptes que no van ser traspassats, un 3% van ser considerats sospitosos de blanqueig de capitals, i el gairebé 5%restant van ser considerats no aptes per manca d’aportació de documentació justificativa de la seva operativa.



Els comptes amb manca de documentació corresponien a 1.242 clients, amb un volum de negoci de 708 milions d’euros. A mesura que van aportant la informació requerida, els comptes amb les dades complertes es van traspassant a VallBanc.



Segons la resolució del Consell d’Administració de l’AREB, les operacions de migració no meriten cap comissió de traspàs ni cap altre cost a càrrec dels clients i a favor de BPA o les seves entitats dipositàries, intermediàries o vinculades. El procés de definició de Clients Traspassables, tant els inicials com aquells que es van traspassant, es fonamenta en les conclusions del Procés de Revisió de PwC en relació amb l’anàlisi dels clients en funció del compliment de la normativa de PBCF.



D’altra banda, Cinca va admetre que «no hi ha novetats» respecte el desbloqueig dels fons de renda variable atrapats a l’entitat Crédit Suïsse, l’entitat amb què BPA tenia el contracte i, per això, la clientela no hi té accés. L’entitat té bloquejats 500 milions d’euros de renda variable dels clients de VallBanc.



BPA Valores S.A., depèn de Panamà



El ministre de Finances, Jordi Cinca, va aclarir ahir que la liquidació forçosa administrativa de la Casa de Valors que BPA tenia a Panamà (BPA Valores S.A.) ha estat una decisió de l’autoritat supervisora financera de Panamà, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). «No ha tingut res a veure ni l’AREB ni el Govern, Panamà va decidir que el millor era resoldre els valors», va afirmar. La SMV ha acusat «l’absència de resposta de l’AREB» del fracàs del procés de reorganització via venda de BPA Valores S.A. «Cada país pren les seves decisions, només competeix a les autoritats panamenyes», va concloure Cinca.