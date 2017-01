Torna l’exili per la neu

Fa més de 10 dies que es va produir una nevada important que va deixar una capa blanca sobre els terrenys de joc del país que encara perduren, a la que se li van sumar les precipitacions d’ahir. Aquest fet ja va provocar que el cap de setmana passat la Lliga Grup Sant Eloi s’hagués de jugar en dues instal·lacions de l’Alt Urgell i diumenge es repetirà la situació. També es troba amb aquesta circumstància l’FC Andorra, que haurà de jugar com a local fora de les fronteres del Principat.



Els diferents camps del país es troben impracticables. Ni les instal·lacions del Centre d’entrenaments de la Federació Andorrana de Futbol, ni Encamp, ni Ordino es troben en condicions per poder jugar un partit i fins i tot ni per entrenar. Aquest fet ha provocat que els diferents equips del país s’hagin hagut de buscar la vida per exercitar-se, fent treball de gimnàs o a la pista d’atletisme del Centre de Tecnificació d’Ordino. Un dels que ha hagut de fer mans i mànigues per no quedar-se aturat és l’FC Andorra, que s’ha entrenat en diversos llocs. La setmana passada i la present ho ha fet al camp municipal de la Seu d’Urgell, i en una ocasió a Alàs. Diumenge rep al Girona FC B en la dinovena jornada i no podrà fer-ho al seu lloc habitual, la Borda Mateu. Ahir es va començar a treure la neu a la instal·lació colomenca, però només es pot fer superficialment, per no fer malbé la gespa artificial. Sobre la taula té l’opció de fer-ho a Alàs i la Seu. Els dos camps són homologats i jugarà com a local fora d’Andorra. L’hora del’inici del matx encara està per decidir.



La Lliga Nacional també es veu afectada. I com en la jornada del cap de setmana anterior es desenvoluparà als dos camps alturgellencs. Diumenge es jugarà a Alàs l’FC Encamp-UE Santa Coloma (12.00 hores) i l’FC Lusitans-Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià (16.00 h). A la Seu es disputaran el Restaurant The New 1978 UE Engordany-Assegurances Generals FC Ordino (14.00 h) i el Don Denis FC Santa Coloma-CE Jenlai (16.00 h). També es veu alterada la Lliga Biosphere, que el cap de setmana anterior no es va arribar a disputar, fet que va provocar que canviés de dates tot el calendari. L’onzena jornada de la Segona Divisió es jugarà en dues tongades. Dissabte es realitzarà el Penya Encarnada d’Andorra-Inter Club d’Escaldes a Alàs (20.30 h), diumenge el CF Atlètic Amèrica-FC Encamp B a la Seu (18.00 h) i la resta de partits de la jornada seran el 26 de febrer a la Borda Mateu: Restaurant Camping Valira Ranger’s-UE Santa Coloma B, FC Lusitans B-Immobiliària CISA FS la Massana i M-Perruquers Atlètic Club Escaldes-FC Santa Coloma B.



La primera ronda de la Copa Constitució, que va haver-se d’anul·lar dies enrere, ja té dates. Davant la impossibilitat de jugar en cap de setmana ho farà entre. Es jugaran els quatre enfrontaments de l’eliminatòria repartits del 7 al 9 de febrer. Els partits són: Ordino-Atlètic Escaldes, Encamp-Penya Encarnada, Engordany-Inter i Jenlai Atlètic Amèrica.

El VPC podrà jugar / Un altre conjunt que també juga a l’aire lliure i es troba amb la mateixa problemàtica meteorològica és el VPC, que per aquest motiu ha hagut d’ajornar els últims dos partits de lliga a la Promoció d’Honor. Aquest diumenge (15.00 h) té programat el partit que ja es va suspendre al seu dia a causa de les nevades i els talls produïts amb els accessos per França amb el Sainte Foy de Peyrolieres. El Govern, que gestiona l’Estadi Nacional, ha assegurat al club que retirarà la neu acumulada des de fa dies i es podrà jugar el matx. En cas que no pugui ser extreta de forma complerta es podrà disputar igualment.

La setmana passada el VPC havia de desplaçar-se al camp del Toulouse Electrogaz Club, però no va fer-ho perquè el terreny de joc de l’equip occità estava impracticable. Aquest enfrontament es disputarà el 12 de març, perquè la primera data lliure que hi havia era el 12 de febrer, però el dia abans els isards reben a Xipre. La neu acumulada a la superfície de l’Estadi Nacional ha provocat que les últimes dues setmanes l’equip no s’hi hagi pogut entrenar. Ho ha hagut de fer a sota les graderies de la instal·lació, al gimnàs i a la pista d’atletisme d’Ordino.