Notícia Majoral demana un duplicat del contracte de ‘The Cloud’ Aquesta demanda se suma a la de Naudi sobre els usos del futur edifici Maqueta del projecte de The Cloud. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal (GPL) Josep Majoral va fer entrar ahir una altra demanda d’informació a Sindicatura sol·licitant «còpia de tota la documentació que existeix referent a la construcció de l’edifici conegut com The Cloud». Josep Majoral s’interessa pel vessant constructiva de l’edifici, per això demana una tenir un duplicat en el qual hi hagi «el contracte dels despatxos tècnics que hi intervenen i els detalls dels costos estimatius de la construcció de l’edifici totalment acabat».



El conseller general del Grup Liberal també sol·licita una còpia del pla de viabilitat econòmica del futur edifici i els corresponents permisos d’obra amb els projectes necessaris i vinculants per l’aprovació del pla. Per últim, Majoral també vol el «detall de les factures pagades el dia d’avui i qualsevol documentació que se’n derivi».



La petició de Josep Majoral se suma a la que ja va fer, el passat 9 de gener del 2017, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, també conseller del GPL, que se centrava en els usos que tindrà The Cloud, com ara els metres quadrats que ocuparà Andorra Telecom, els espais destinats a activats comercials i d’altres usos, a més de la comparativa amb els metres quadrats de l’anterior edifici.