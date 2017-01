Notícia La partida de subvencions culturals augmenta un 50% El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 24 de febrer La ministra de Cultura, Olga Gelabert. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va aprovar ahir l’obertura d’una nova convocatòria per concedir les subvencions culturals per al 2017, una partida pressupostària que representa un creixement de gairebé el 50% en relació a anys anteriors i que se situa en 150.000 euros. L’objectiu és ajudar entitats culturals, empreses i persones que desitgin dur a terme projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació.



Les bases per enguany s’agrupen per modalitats per a cada àmbit i estableixen els criteris de valoració per a l’atorgament de subvencions per: projectes d’arts escèniques i música; arts plàstiques i visuals; activitats literàries i projectes editorials; de divulgació d’arts relacionades amb la cultura general tradicional i popular i per a la promoció exterior dels artistes andorrans.

Totes aquelles persones o entitats que vulguin sol·licitar una subvenció ho podran fer fins el 24 de febrer.