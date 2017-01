La contractació de temporers creix un 12,1% amb 3.796 quotes

Al llarg de l’hivern 2016-2017 s’han atorgat un total de 3.796 quotes de temporada, un 12,1% més que durant el mateix període hivernal de 2015-2016. Les assignacions s’emmarquen en l’aprovació dels cinc reglaments que va efectuar el Govern el passat 26 d’octubre en concepte de «quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada d’hivern».



El sector que ha registrat un augment més pronunciat és el de l’hoteleria, ja que durant el període 2015-2016 es van donar 2.261 quotes, mentre que aquest hivern se n’han atorgat 2.581, un 14,2% més, segons va publicar ahir el Departament d’Estadística.

Optimisme de la UHA / En vista de l’augment de quotes, el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, va destacar ahir que l’increment de les contractacions «de personal temporer indica una activitat més gran en el sector de la que hi havia l’any passat», així com que «faltava gent al mercat laboral d’Andorra» i que, per aquest fet, «s’ha hagut d’anar a buscar treballadors a fora».

A més, Ara va puntualitzar que amb el personal actual «en principi hem de poder cobrir tota la temporada i, quan aquesta acabi, es disminuirà la plantilla del sector, com ja és habitual». Tot i això, «si seguim la tendència dels darrers set mesos, veiem que l’activitat és molt positiva, millor que la de l’any passat, per tant, tot indica que aquest any podria ser millor».



Amb tot, Ara va voler puntualitzar que tampoc saben del segur quin percentatge de l’augment de quotes d’hoteleria recau només en els hotels del Principat, ja que hi ha altres establiments englobats en el recull elaborat pel Departament d’Estadística, com «la restauració». Tot i això, «veiem amb positivisme l’augment».

Ampliació excepcional / Entre les dades recollides també es destaca que del total de quotes atorgades, 2.211 permisos corresponen a personal comunitari i 1.585 a extracomunitari. A més, el consum global de les darreres quotes de temporada «ha estat del 115,7%», ja que en un inici es van obrir 3.281 quotes.



A banda, els decrets de quota aprovats pel Govern preveuen una possibilitat d’ampliació excepcional al llarg d’aquesta temporada del 30%.



Altres sectors / A banda del sector de l’hoteleria, l’altre àmbit que ha presentat un major augment ha estat el de pistes i lloguer de material d’esquí, ja que en ambdós sector les quotes han crescut en un 8,3%. Durant la temporada 2015-2016 es van donar 855 i 230 quotes respectivament i al llarg del període 2016-2017 se n’han facilitat 926 i 249.



Un altre sector que inclou el Departament d’Estadística és el de les agències. Aquest no ha presentat cap variació, ja que en les dues temporades exposades s’han registrat 34 quotes.

Finalment, es desglossen les autoritzacions del comerç al detall. En relació a aquest sector, l’Executiu va donar set quotes al 2015-2016 i sis durant aquesta temporada, amb una variació del -14,3%.

Ocupacions / El departament també fa una divisió de quotes per grups d’ocupació dels treballadors temporers. En aquest sentit, es mostra que l’àmbit amb més autoritzacions –des del 2014 i fins aquest any–ha estat el dels treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerços, aquesta darrera temporada s’han donat 1.751 quotes en concepte de dits treballs, coincidint així amb l’augment de quotes del sector hoteleria.



Els següents grups que des del 2014 presenten un major nombre de quotes temporals és el de «treballadors no qualificats», amb 1.134 quotes aquest any, i els tècnics i professionals de suport, amb 468 quotes atorgades durant aquest hivern.



En menor creixement estarien els empleats administratius temporers i els operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors Ja que al llarg d’aquesta temporada han tingut 395 i 23 quotes respectivament.



Finalment, amb unes aprovacions de treball més inferiors es trobarien: el personal directiu de les empreses i de les administracions públiques, els tècnics i professionals científics i intel·lectuals i els artesans i treballadors qualificats de les indústries manufacturades i la construcció.



A més, hi ha un sector que des del 2014 a aquest any no ha rebut cap quota temporal; el dels treballadors agrícoles.