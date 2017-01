Salut inclou la radioteràpia a l’agenda governamental

Assandca (Associació Andorrana Contra el Càncer) es va reunir aquesta setmana amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany. D’aquesta trobada, l’associació extreu que malgrat «no es va tancar cap punt, es va veure la voluntat del Govern d’obrir-nos la porta per arribar a acords».



Un dels trets principats que l’associació va presentar davant de l’Executiu –i que porta reclamant des de fa temps– és la possibilitat de fer radioteràpia al Principat. I és que actualment són 120 els ciutadans que s’han de desplaçar contínuament a Barcelona, Lleida, Tolosa i, aviat, a Manresa per sotmetre’s a aquest tractament.



En aquest sentit, segons informa l’ANA, la premissa del Govern, encara en estat embrionari, és intentar muntar un servei de qualitat de radioteràpia perquè als pacients se’ls pugui fer una radiació correcta i amb professionals ben preparats. «Si es munta la radioteràpia al país es farà amb cara i ulls, a més, es podria aprofitar per fer arribar pacients del nord de Catalunya i del sud de França», van puntualitzar des d’Assandca.

Altres punts d’interès / A banda de la radioteràpia, l’associació també va posar sobre la taula l’assistència domiciliaria. I és que Assandca vol arribar a un acord amb un grup de metges d’Andorra perquè els malalts de càncer puguin ser visitats a casa. «Però sense que es produeixin abusos».També es va avançar en el sistema per tractar els tumors a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Doncs les interconnexions saltaran fronteres i s’establirà una «connexió oberta amb el centre Oncopole, a Tolosa, per conèixer l’opinió d’altres metges en temps real».



A banda, el col·lectiu va fer esment de la llei de l’oblit, que intenta garantir que l’antecedent d’haver sobreviscut a un càncer no discrimini en la reincorporació al treball. Aquesta era una qüestió que Salut no s’havia plantejat, però que «volen incorporar a l’agenda del Govern, tot i que no serà en els dos anys que queden de legislatura per manca de temps».